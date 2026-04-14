Son Mühür / Osman Günden- Süper Lig’de mücadele ederek Avrupa’ya gözünü diken İzmir takımı Göztepe’nin başarılı topçuları da sezon performanslarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sezonda yaklaşık 27 maçta performans gösteren Juan Silva 9 gole ulaşarak kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Yaptığı asistlerle de dikkati çeken Silva takıma ciddi katkı sağlıyor. Brezilyalı forvet Juan Göztepe’nin en skorer ismi konumunda. Son 3 maçta performansını artıran ve bunu sahada sergileyen Brezilyalı topçu Silva takımın puan mücadelesine katkı sağlıyor.

Avrupa maçlarında öne çıkması bekleniyor

Kimi futbol eleştirmenleri ve teknik adamlar tarafından performansı eleştirilse de sahadaki çabasının karşılığı taraftardan destek alıyor. Ancak teknik yorumcular yakaladığı pozisyonları tam bitirememe konusunda eleştiriyor. Aynı zamanda yakaladığı fırsatları da tam olarak değerlendiremediği eleştirileri var. Ancak tüm bu eleştirilere rağmen oyun kurulumuna katkı sağladığı ve gelişime açık olduğu şekilde de olumlu yorumlar var. Transfer sürecinde takımda kalması büyük coşkuyla karşılanan Silva için "Bizi Avrupa'ya o götürecek Juan Santos da Silva, Göztepe’mizde kalıyor!" ifadeleri kullanılmıştı. Başarılı topçunun özellikle Avrupa maçlarında öne çıkması bekleniyor.

Bu sezon 9 gol attı!

Juan, Göztepe için önemli ama tek başına maçı kazandıran bir oyuncu değil. Ancak formu ve hırsı ile dikkat çeken isimler arasında. Daha önce Sao Paulo U20, Sao Paulo, Southampton takımlarında forma giyen genç oyuncu, bu sezon çıktığı 27 maçta toplam 9 gol, 5 asist yaptı; 3 kez de takımına sarı kart getirdi.