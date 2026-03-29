Giresun'un Görele ilçesinde, Belediye Başkanı Hasbi Dede ile ilgili yürütülen cinsel taciz soruşturmasında adı geçen 16 yaşındaki T.T., geçirdiği trafik kazası sonucu yaşam mücadelesi veriyor. Sahil yolu üzerindeki Görele Köprüsü mevkisinde gerçekleşen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza, Giresun yönünden Trabzon istikametine seyreden Adem H. yönetimindeki araç çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan T.T., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hızla Görele Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. İlk müdahalesi burada gerçekleştirilen genç kızın durumunun kritik olması nedeniyle, daha donanımlı bir sağlık kuruluşu olan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildiği bildirildi.

Görele Belediye Başkanı hakkında açılan davada müşteki

Kazanın mağduru olan T.T.'nin, kamuoyunda yankı uyandıran bir davanın da tarafı olduğu ortaya çıktı. Genç kızın, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik taciz mesajları attığı iddiasıyla şikayetçi olduğu Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında açılan davada müşteki sıfatıyla yer aldığı öğrenildi. Tutuksuz yargılanan Hasbi Dede’nin hakim karşısına çıkacağı bir sonraki duruşmanın ise 24 Nisan tarihinde yapılacağı kaydedildi.