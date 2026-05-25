Son Mühür / Osman Günden - Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kaldı. Bayram coşkusu her bir noktada yaşanacak olup, birliktelik bağları ise kuvvetlenecek. Ancak, vatandaşlar Kurban Bayramı'nda sabah kahvaltısının nasıl olması gerektiği, gün boyunca nasıl beslenilmesi gerektiği, tatlı ve et tüketiminin ne dozda olması gerektiği ve etin nasıl tüketilmesi gerektiği gibi konularda çözüm ve bilgi arıyorlar. Bu kapsamda, Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Derya Zünbülcan Son Mühür'e çok önemli açıklamalara bulundu.

Son Mühür'e konuşan Zünbülcan, "Bayram günleri kültürümüzün önemli ve özel günlerindendir. Ailenin bir araya gelmesi, kalabalık sofralar, şen kahkahalar, birbirinden lezzetli yiyecekler bayramın tadıdır. Ancak bayramın tadının kaçmaması için yani günün güzel geçebilmesi için beslenmeye de dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle metobolik rahatsızlığınız varsa, tansiyon veya şeker hastasıysanız, insülin direnciniz veya kilo probleminiz varsa gün içerisinde şekerli ve yağlı yiyecekler tüketmek dengelerin şaşmasına neden olabilir." dedi.

Bayram sabahı kahvaltı nasıl olmalı?

Bayram sabahı kahvaltıda dikkat edilmesi gerekenlerin altını çizen Zünbülcan, "Bu noktada en önemli şey sabah kahvaltısının atlanmamasıdır. Sabah kahvaltısında hafif ve dengeli bir kahvaltıyla başlamak çok önemlidir. Kahvaltıda yumurta, peynir gibi sizi gün boyunca tok tutacak yiyeceklerin yer alması, onun dışında ekmek yemek istiyorsanız ekşi maya, çavdar gibi ekmeklerin tercih edilmesi, tabağınızın çok büyük bir kısmının yeşillikten oluşması... Gün içerisinde zaten yeteri kadar et ve tatlı tüketimimiz olacak. Dolayısıyla sabahtan buna hazırlık yapmalıyız ki, bedenimiz daha dayanıklı bir şekilde, kan şekeri dengeli bir şekilde güne giriş yapsın." ifadelerini kullandı.

Gün boyunca nasıl beslenilmeli? Et nasıl saklanmalı ve nasıl tüketilmeli?

Gün boyunca beslenmenin ne şekilde olması gerektiği ve etin nasıl tüketilmesi gerektiği hakkında da konuşan Zünbülcan, "Gün boyunca uzun süre aç kalmamak çok önemli. Porsiyon kontrolüne dikkat etmek çok çok önemli. Kurban Bayramı'nda beslenme evet çok kıymetlidir ama Kurban Bayramı'nda maalesef ki kahvaltıyı kurban etiyle yapmak istiyorum diyen danışanlarım var. Kurban etiyle kahvaltı asla uygun değildir. Çünkü Kurban etinde ölüm katılığı adını verdiğimiz bir olay vardır. Kurban eti 12-24 saat aralığında dinlendirilmeden asla kullanılmamalıdır. O yüzden mutlaka kahvaltıyı etle değil de gerçekten eski usul yapmaya dikkat etmeliyiz. Et tüketimi tabii ki gün içerisinde olabilir ama gün içerisinde de tükettiğimiz etin miktarı ve pişirme yöntemi çok önemlidir. Kırmızı eti tek başına tüketmemek, yanına mutlaka bir yeşillik eklemek, eğer ki mangal yapacaksak mangalın mutlaka bir soğan, biber gibi sebze de mangalda pişirmek önemlidir. Mümkünse kızartma yerine haşlama kullanmak, fırın veya ızgara yöntemlerini tercih etmek de yine bir yöntem olabilir. Ama mangal seven bir toplumuz biz. Mangal pişirirken de mutlaka bir 15 cm boşluk olması, etlerin marine edilerek pişirilmesi kanser riskini de azaltan şeylerden bir tanesidir. Et tüketiminde 12-24 saat dinlendirmek, etlerin küçük porsiyonlara ayrılarak buzdolabında veya derin dondurucuda saklanması, tabii ki çözündükten sonra tekrar dondurulmaması ve bütün bunları yaparken hijyen kurallarına uyulmasına dikkat etmek gerçekten hayati önem taşır." dedi.

Tatlı tüketimi ne dozda olmalı?

Tatlı tüketimine de vurgu yapan Zünbülcan, "Gün içerisinde tabii ki et kadar tükettiğimiz bir diğer şey var o da tatlı. Bayram ziyaretleri de kültürümüzün çok kıymetli bileşenleri. Ziyaretlerimiz tabii ki devam etmeli. Ancak ziyarette de şunu kendimize seçmeliyiz. Yıllardır sonuçta kimin hangi tatlıyı daha iyi yaptığını biliyorsunuzdur. Akrabalarınızın arasında bir seçim yapmalısınız. Her gittiğimiz yerdeki tatlıyı tüketmek kontrolsüz ve sınırsız bir tatlı tüketimi demektir. Ancak günde bir veya iki yerde kendinize porsiyon kontrolü yaparak tatlı tercihi sağlayabilirsiniz. Mümkünse tabii ki ağır ve şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli. Daha küçük porsiyonlar seçilmeli." dedi.