Son Mühür / Merve Turan - Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, yükseköğretimde ders kaydı ve ödemeler konusunda oldukça sıkı bir dönem başlıyor. 29 Mart 2026 tarihli kararlar, üniversite öğrencilerinin kayıt yenileme şartlarından sınav haklarına kadar birçok kuralı baştan aşağı değiştiriyor. Özellikle mali yükümlülükler ve kayıt dondurma süreçlerine dair getirilen yeni yaptırımlar, eğitim camiasında geniş yankı uyandırdı.

Kayıt yenilemeyen öğrencinin hakları askıya alınacak

Yeni yönetmeliğe göre, belirlenen süreler içerisinde öğrenim ücretini yatırmayan veya ücretini ödemesine rağmen ders seçimi yapmayan öğrencilerin kayıtları "askıya" alınacak. Kaydı askıda olan öğrenciler, bu süre zarfında öğrencilik haklarından yararlanamayacak ve kampüs imkanlarını kullanamayacak. En kritik nokta ise pasif geçen bu sürenin, öğrencinin azami eğitim süresinden düşülecek olması. Yani kayıt yenilemeyen bir öğrenci, farkında olmadan mezuniyet süresini tüketmiş sayılacak.

Geri dönüşlerde "geriye dönük ücret" dönemi

Eğitimi yarım kalan ve yeniden kampüse dönmek isteyenleri ciddi bir mali tablo bekliyor. İki veya daha fazla dönem boyunca kaydını yenilemeyen bir öğrenci, üniversiteye geri dönmek istediğinde, ödemediği son iki dönemlik ücretin yüzde 50’sini ödemekle yükümlü tutulacak. Sadece bir dönem kayıt yenilemeyenler için de bu oran, son dönem ücretinin yarısı şeklinde uygulanacak. Bu durum, uzun süreli ara veren öğrenciler için geri dönüşü zorlaştıran bir mali engel olarak değerlendiriliyor.

Kayıt silme işlemi hangi şartlarda yapılacak?

Üniversite ile bağı uzun süre kopan öğrenciler için "kayıt silme" mekanizması da netleşti. Özellikle yabancı uyruklu ve yurt dışı çıkışlı öğrenciler için süre sınırları getirildi. Önlisans programlarında 1 yıl, lisans programlarında ise 2 yıl üst üste kaydı askıda kalanların ilişiği yönetim kurulu kararıyla kesilebilecek. Lisans öğrencilerinde bu sürenin 4 yıla ulaşması durumunda ise süreç Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayına sunularak nihai karara bağlanacak.

Sınav hakları ve not sisteminde değişiklik

Sınav süreçlerinde de önemli kısıtlamalara gidildi. Haklı bir nedeni olan öğrenciler akademik takvimdeki tarihlerde mazeret sınavına girebilecek ancak bir ders için ikinci bir telafi hakkı verilmeyecek. Ayrıca uygulamalı dersler için mazeret sınavı hakkı tamamen kaldırıldı. Dersten çekilme (W) notuyla ilgili ise çekilen derslerin ortalamaya dahil edilmemesi kararlaştırıldı. Ancak not yükseltmek için tekrar alınan bir ders sonradan bırakılırsa, öğrencinin eski notu geçerli kalmaya devam edecek.

Atılım Üniversitesi’nde yeni dönem

Resmî Gazete’de yer alan bu kapsamlı düzenlemeler, Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler çerçevesinde yürürlüğe girdi. Üniversite yönetimi tarafından uygulanacak olan bu yeni kurallar, Atılım Üniversitesi öğrencilerinin akademik takvimlerini ve ödeme planlarını çok daha dikkatli takip etmelerini gerektiriyor. Uygulamanın kampüs içindeki yansımaları ve diğer vakıf üniversitelerine örnek teşkil edip etmeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.