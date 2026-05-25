2026 yılı haziran dönemine denk gelen sözleşme yenileme işlemlerinde kullanılacak olan kira artış tavanı, vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Kiralardaki yasal artışın on iki aylık TÜFE ortalamalarına dayandığı biliniyor. Mayıs ayı içerisinde bu tavan yüzde 32,43 seviyesinde uygulanmışken, İzmir'in metropol ilçelerinde yeni ayın oranlarına dair beklentiler olgunlaşmaya başladı.

Kurum verileri 3 Haziran tarihinde açıklanacak

İzmir'deki ev sahiplerinin ve ticari mülk yatırımcılarının kiracılarından talep edebileceği maksimum artış miktarı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) üzerinden yayımlanacak rakamlarla kesinleşecek. Beklenen bu kritik enflasyon verisi, 3 Haziran sabahı tam 10:00 itibarıyla herkesin erişimine açılacak. Taraflar arasındaki hukuki sözleşmeler, bu saatten sonra açıklanan resmi oranlara göre güncellenip imzalanabilecek.

Piyasa beklentileri ve anket detayları

Sektör temsilcilerinin İzmir piyasasına dair ön öngörüleri, Merkez Bankası'nın hazırlattığı Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi ile destekleniyor. Rapora katkı sunan 72 finans uzmanının analizlerine göre, geride bıraktığımız mayıs ayının aylık enflasyon hızının yüzde 1,89 oranında gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu uzman görüşlerinin resmi rakamlarla uyuşması durumunda, İzmir sınırları içerisinde haziran ayında uygulanacak kira artış tavanı yüzde 32,10 ile yüzde 32,30 aralığında bir banda oturacak. Beklentilerin odak noktası ise yaklaşık yüzde 32,20 seviyesi.

Kontrat yenileme için örnek maliyet analizi

• İzmir piyasasındaki yansımaları somutlaştırmak için hesaplamalar yapılıyor.

• Bu hesaplamalar bütçe planlamalarına yardımcı oluyor.

• Gayrimenkulün mevcut kira bedeli 30.000 TL olarak kabul ediliyor.

• Tahmin edilen oranların yarattığı etki, yüzde 32,20 olarak hesaplanıyor.

• Bu oran, 9.660 TL ek zam bedeli ortaya çıkarıyor.

• İzmirli bir kiracının yeni kira bedeli 39.660 TL oluyor.

• Resmi sözleşmelerin bağlayıcılığı için TÜİK’in ilan tarihinin beklenmesi gerekiyor.