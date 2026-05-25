İzmir baklava ustaları ve köklü tatlı üreticileri sayesinde Gaziantep'in asırlık geleneksel tariflerini Ege'nin damak tadıyla harika bir şekilde buluşturuyor. Şehrin farklı ilçelerinde şubeleri bulunan ve malzemeden ödün vermeyen bu köklü markalar, çıtır çıtır fıstıklı baklavalardan son yılların gözdesi soğuk baklavalara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Kentin köklü ve geleneksel lezzet durakları

İzmir'de uzun yıllardır kalitesini bozmadan hizmet veren Cemil Baba, kağıt inceliğindeki el açması hamuru ve bol fıstıklı harcıyla lezzet tutkunlarının ilk tercihleri arasında bulunuyor. Karabağlar, Buca ve Narlıdere gibi kentin en hareketli noktalarında şubeleri olan bu köklü müessese, klasik baklavanın çıtırtısını en taze haliyle müşterilerine ulaştırıyor. Halis tereyağı kokusunun hissedildiği bu sıcak dükkanlar, bayram öncesinde ve özel günlerde uzun kuyrukların oluşmasına yol açıyor.

Kentin bir diğer büyük markası olan Ağam ise geleneksel şerbetli tatlıların yanı sıra şöbiyet, havuç dilimi ve kadayıf gibi alternatiflerle tatlı menülerini zenginleştiriyor. Malzeme seçimindeki titizliği ve usta işi şerbet dengesiyle bilinen bu popüler zincir, kentin modern caddelerinde ferah oturma alanlarıyla ailelerin de sıkça uğradığı buluşma noktası haline geliyor.

Antep esintilerini sahillere taşıyan modern dükkanlar

Buca'dan Alsancak semtine kadar geniş bir coğrafyada hizmet veren Karagöz, özellikle son yıllarda popülaritesi artan soğuk baklava çeşidiyle genç kuşak tatlı severlerin beğenisini kazanıyor. Bol sütlü şerbeti, hafif yapısı ve üzerindeki kakao kaplamasıyla sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı bir alternatif olan bu lezzet, hafif tatlı arayanların vazgeçilmez durağı oluyor. Sürekli tazelenen tezgahlar, günün her saatinde çıtır ve lezzetli bir ısırık almak isteyenleri bekliyor.

Gaziantep'in asırlık fırıncılık sırlarını kente taşıyan Bilgin ise kaliteli Antep fıstığı ve özel taş fırınlarda pişirdiği geleneksel tepsileriyle farkını ortaya koyuyor. Malzemenin tazeliğine ve tereyağının kalitesine büyük önem veren bu butik fırın, butik üretim tarzını koruyarak gerçek bir lezzet deneyimi vadediyor. Ege esintisini tatlı tepsileriyle buluşturan bu lezzet durakları, kentin sosyal yaşamına tatlı ve samimi bir neşe katmaya devam ediyor.