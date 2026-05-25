CHP'nin 38. Kurultayı'na yönelik davada mahkeme tarafından mutlak butlan kararı verilmişti. CHP Genel Başkanlığı'na yeniden Kemal Kılıçdaroğlu gelirken, dün genel merkezde yaşananlar kamuoyu tarafından yakından takip edilmişti. Özgür Özel ise bugün T24'e dikkat çeken açıklamalarda bulunan. Süreç hakkında konuşan Özel'in açıklamaları dikkat çekti.

"Korkunç bir iş birliği var!"

Mutlak butlan kararı hakkında konuşan Özel, "Bu kadarını ben de beklemiyordum. Butlan kararını okuyunca görüyorsunuz ki korkunç bir iş birliği var." dedi.

"Yüzde 60 oyla seçiliriz!"

Baskın seçin hakkında da konuşan Özel, "Artık iki CHP var. Bir tanesi SCHP, seçilmiş CHP, diğeri atanmış CHP. Toplum bu atanmış CHP’yi benimsemez. Dün sokakta bunu gördük. Butlanla parti içinde sonuna kadar mücadele edeceğiz ama baskın seçim ihtimalinden de kimse endişe etmesin. Cumhurbaşkanı adayımızı gösterir yüzde 60 oyla seçiliriz. O şartlar altında da CHP’nin listesine müdahale olursa… Benim en büyük itirazım şu, şu an CHP’yi kapattı Saray. Nasıl kapattı? Resmen CHP’yi kimin yöneteceğine delegeler değil de sarayın atadığı hakim karar veriyorsa CHP kapanmıştır. Biz CHP’yi yeniden açma mücadelesi veriyoruz. Yeniden açılış, kurultayda Divan Başkanı’nın sonuçları ilan ettiği andır. O an açılmış olur. Şu an ara dönemdeyiz. Atanmış CHP, seçilmiş CHP. Sandığı getirmek için, yeni bir kuruluş mücadelesi başlattık." ifadelerini kullandı.

