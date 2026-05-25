CHP’de mutlak butlan kararı sonrası kriz derinleşmeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin partinin merkezi SMS sistemini devraldığı öne sürülürken, CHP'lilere Kurban Bayramı mesajı gönderildi.

Gönderilen mesaj şu şekilde:

"Bayramlar, birbirimize her zamankinden daha sıkı sarılma, birlik ve beraberliğimizi büyütme günleridir. Kurban Bayramı'nın bu birleştirici ruhuyla, büyük ailemiz olan halkımız ve yol arkadaşlarımızla kucaklaşıyoruz. Bayramlaşmak ve birlikteliğimizi perçinlemek üzere, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Genel Merkezimizde gerçekleştireceğimiz geleneksel bayramlaşma programımıza tüm partililerimiz ve halkımız davetlidir.”

Özel cephesinden açıklama!

CHP SMS sistemi tarafından gönderilen mesajın ardından, Özgür Özel’in iletişim ekibinden de bir açıklama geldi. Özgür Özel'in ekibi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu SMS’in yönetim tarafından gönderilmediği ifade edildi. Partililer de uyarıldı.

Özel cephesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Öncelikle yaklaşan Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Ancak “butlancılar” tarafından bayramlaşma adı altında gönderilen SMS’lerin bizimle hiçbir ilgisi yoktur. Bu tür girişimlere itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Lütfen CHP lideri Özgür Özel’i taklit eden sahte ve yanıltıcı mesajlara karşı dikkatli olunuz."