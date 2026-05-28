Türkiye'nin dijital alışveriş haritası netleşti. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu", kargo ve lojistik sektöründeki hareketlilik incelendi. E-ticaret kargo gönderimlerinde yüzde 5,9'luk pay üstlenen İzmir, ülkenin en çok paket çıkışı yapan 4. şehri olmayı başardı. Raporun en dikkat çekici verisi ise teslimat hızlarında yaşandı.

Teslimat süreleri kısaldı

Siparişlerin tüketicilere ulaştırılma hızı, e-ticaret altyapısındaki gelişimin en önemli göstergesi olarak kabul ediliyor. Teslimat süreçlerindeki bu hız ve verimlilik artışı, tüketici memnuniyetini doğrudan yukarı taşıyor. Özellikle firmaların rekabetini artıran aynı gün ve ertesi gün teslimat uygulamaları artık standart hale geldi.

Ülke genelindeki lojistik yatırımları meyvesini veriyor. Türkiye'de 2023 yılında 46,2 saat olan ortalama kargo teslim süresi, geçen yıl 42,2 saate kadar geriledi. Paketlerin büyük kısmı jet hızıyla ulaşıyor.

Tam yüzde 53,1'lik oranla e-ticaret gönderilerinin yarıdan fazlası 24 ila 48 saat arasında alıcısına teslim edildi. Dağıtımların yüzde 26,3'ü 48-72 saat sürerken, siparişlerin yüzde 13,8'i ise 24 saati bile bulmadan, ilk gün içinde kapıya vardı.

İzmir lojistik üs olma yolunda

İzmir, kargo gönderiminde ulaştığı yüzde 5,9'luk oranla Ankara ve Kocaeli gibi sanayi devlerinin hemen arkasında konumlandı. Listenin zirvesinde ise yüzde 53,5 gibi ezici bir oranla İstanbul yer alıyor. İstanbul'u sırasıyla yüzde 7,5 ile Ankara ve yüzde 7,3 ile Kocaeli izliyor. İzmir'in ardından gelen Bursa ise yüzde 3,5 ile beşinci sırada kaldı.

İlçe bazındaki hareketlilikte ise büyük lojistik depoların kurulu olduğu bölgeler öne çıkıyor. En çok kargo gönderen yer yüzde 8,7 ile İstanbul'un Tuzla ilçesi oldu. Bağcılar yüzde 5,2 ile ikinci, Kocaeli'nin Gebze ilçesi ise yüzde 4,8 ile üçüncü sırada kendine yer buldu.

Alıcı tarafında ise liderlik başkentte. Ankara’nın Çankaya ilçesi, yüzde 2,5'lik oranla geçen yıl en yüksek kargo paketi alan yerleşim yeri seçildi. Çankaya'yı İstanbul'un Esenyurt, Sarıyer ve Tuzla ilçeleri takip etti.

Kişi başına düşen paket sayısında Ege Zirvede

Rapora göre e-ticaret ortamında gerçekleştirilen gönderilerin sadece yüzde 17'si şehir içinde kalırken, yüzde 83'ü şehirler arası yollara düştü. Kargo teslim hızında en başarılı güzergah ise Sakarya'dan İstanbul'a yapılan gönderimler oldu. Ankara'dan İstanbul'a, Kocaeli'den ise İstanbul, Bursa ve Ankara'ya giden kargolar en kısa sürede varış noktasına ulaşan hatlar olarak kayıtlara geçti.

Bölgesel dağılımda da hareketlilik batı kesimlerinde yoğunlaşıyor. İzmir'in de içinde yer aldığı Ege Bölgesi; Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu ile birlikte kişi başına en çok kargo paketinin düştüğü bölgeler arasında yer aldı.

