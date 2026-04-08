2025 yılı içerisinde konut ve iş yerlerinden belirli bir tutarın üzerinde kira geliri elde eden milyonlarca ev ve iş yeri sahibi için vergi maratonu başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından sunulan dijital kolaylıklar sayesinde, mükellefler artık vergi dairelerine gitmeden saniyeler içinde beyannamelerini verip ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Ancak beyanname süresini kaçıranları ciddi para cezaları bekliyor. Hal böyle olunca, internette kira beyannamesi nasıl doldurulur, gelir vergisi nereye ödenir ve kimler kira vergisi ödeyecek gibi sorgulamalar zirveye oturdu.

KİMLER KİRA GELİR VERGİSİ ÖDEYECEK?

Yasal düzenlemelere göre, 2025 takvim yılı içerisinde konuttan 47 bin lira, iş yerlerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden tüm gayrimenkul sahiplerinin bu yıl beyanname vermesi ve vergisini ödemesi gerekiyor. Sınırın altında kalan mülk sahipleri ise bu zorunluluktan muaf tutuluyor.

2026 KİRA GELİR VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 1 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında yetkili mercilere iletmesi şart koşuluyor. Hazırlanan beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin birinci taksiti ve damga vergisi yine en geç 31 Mart'a kadar ödeniyor. İkinci taksit ödemeleri için belirlenen son tarih ise 31 Temmuz 2026 olarak uygulanıyor.

GELİR VERGİSİ ÖDEME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Vergi ödemeleri günümüzde dijital kanallar aracılığıyla oldukça pratik bir şekilde yapılabiliyor. Vatandaşlar Dijital Vergi Dairesi üzerinden, GİB mobil uygulamasından veya doğrudan e-Devlet kapısı aracılığıyla sisteme giriş yaparak ödemelerini tamamlıyor. Sistemde anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartları, hesaptan havale yöntemi ve yurt dışı banka kartları geçerli sayılıyor. Dileyen mükellefler ödemelerini PTT şubelerinden veya yetkili vergi dairesi veznelerinden de elden yapabiliyor.

GİB HAZIR BEYAN İLE KİRA BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULUR?

Mülk sahiplerinin işini en çok kolaylaştıran sistemlerin başında Hazır Beyan Sistemi geliyor. Sadece kira, ücret veya menkul sermaye iradı geliri olan mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi (gib.gov.tr) üzerinden sisteme girerek devlet tarafından önceden hazırlanmış beyannamelerini kontrol edip anında onaylıyor. GİB, mükelleflere rehberlik etmesi amacıyla çeşitli broşürler ve infografikler de sunuyor. Bu sayede karmaşık hesaplamalarla uğraşmadan beyan işlemi birkaç tıkla bitiyor.

BEYANNAME VERİLMEZSE CEZASI VAR MI?

Yasal süre olan 31 Mart'a kadar beyanname vermeyen veya gelirini eksik beyan eden mülk sahiplerini ağır yaptırımlar bekliyor. Sürecin aksatılması halinde mükelleflere öncelikle özel usulsüzlük cezası kesiliyor. Verginin zamanında tahakkuk etmemesi durumunda ise asıl vergi tutarının tam bir katı oranında "vergi ziyaı cezası" uygulanıyor. Uzmanlar, vatandaşları bu cezalarla karşılaşmamaları için işlemleri son güne bırakmamaları konusunda uyarıyor.