CHP’de mutlak kararının ardından güvenlik güçlerince tahliye edilerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetimine geçen parti genel merkezi önüne, mahkeme kararı ile CHP Genel Başkanlığı görevi elinden alınan Özgür Özel döneminde partiye tahsis edildiği öne sürülen iki aracın konularak, “Satılık haram araç” yazılması kamuoyuna yansımıştı. Yaşananların ardından çeşitli açıklamalar gelirken; konuyla ilgili Özel de sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

“Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın”

Söz konusu araçlarla ilgili dikkatleri çeken açıklamalarda bulunan Özel, “Mahkeme kararı ile CHP Genel Başkanlığı Görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Genel Merkezimizdeki iğrenç araç görüntülerinden sonra iki kelam etmek farz oldu. İki araç da partinin parasıyla alınmıştır, faturaları mevcuttur. Araçlardan biri 2022 yılında Kılıçdaroğlu tarafından alınmış ve kullanılmıştır. O aracı oraya koyanlar bunu bilmeyecek kadar cehalet sahibidir. Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta saldırıya uğradıktan sonra, Erdoğan Toprak, Aziz İhsan Aktaş’tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun kullanımıma sunmuştur. Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş’ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır. Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın” ifadelerini kullandı.