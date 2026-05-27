Son Mühür - Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Futbol A Takımı’na 4 Nisan 2015’te Trabzon’da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dosyada verilen “kanun yararına bozma” kararının son derece önemli ve memnuniyet verici bir gelişme olduğunu ifade etti.

Kararın, adaletin sağlanması açısından önemli ve sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Aziz Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığımızın, 4 Nisan 2015 tarihinde; takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen 'kalleş silahlı saldırı' ile ilgili aldığı kararı, dikkatle ve büyük bir sorumluluk bilinciyle takip etmiş bulunmaktayız. Futbol tarihinin en karanlık gecelerinden birinde; yalnızca kafilemiz değil, milyonlarca taraftarımız, Türk sporunun barışı ve ülkemizin bütünlüğü hedef alınmıştır. Bugün gelinen noktada ise dosya ile ilgili 'kanun yararına bozma' kararı alınması, adaletin tecellisi adına atılmış son derece kritik ve memnun edici bir adımdır."

''Boynumuzun borcu...''

"Bu karar; haklı isyanımızın ve yıllardır sürdürdüğümüz adalet arayışımızın, devletimizin en üst kademelerinde karşılık bulduğunun bir göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı, Bakan Yardımcıları ve devlet nezdinde konunun takipçisi olan herkese teşekkürlerimizi sunarız. Fenerbahçe’nin haklı davası hiçbir zaman gölgelenemeyecektir. O karanlık geceyi aydınlatmak, boynumuzun borcudur."