SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Türkiye gündemine oturan ve "akılalmaz yöntem" olarak nitelendirilen dublörlü tapu dolandırıcılığı davasında yargılama süreci başladı. Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı’nın koordinesinde yürütülen iki ayrı operasyonla çökertilen şebekenin üyeleri, ilk duruşmada hakim karşısına çıktı.

ZARAR GİDERİLMEDİ, TAHLİYE YOLU KAPAN DI

Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu 20 sanık, mağdurlar ve avukatları katıldı. Verdikleri ilk ifadede birbirlerini suçlayan sanıklar, üzerlerine atılan suçlamayı kabul etmediler. Şikayetçi koltuğunda oturan mülk sahiplerinin mirasçıları, zararlarının henüz tazmin edilmediğini ve tapu kayıtları üzerindeki hak mahrumiyetlerinin sürdüğünü beyan etti. Mahkeme heyeti, suçun niteliği ve henüz giderilmemiş ağır maddi zararı göz önüne alarak, 20 tutuklul sanığın tahliye talebini reddetti.

SİSTEM NASIL İŞLİYORDU?

Geçen yıl Haziran ayında başlayan operasyonlar zinciriyle ortaya çıkarılan şebeke, şu yöntemle milyonluk vurgunlar gerçekleştiriyordu:

-Hedef Belirleme: Yurt dışında yaşayan, kimsesiz veya vefat etmiş varlıklı kişilerin tapu kayıtları takibe alınıyordu.

-Dublör Arayışı: Gerçek mülk sahiplerine fiziksel olarak benzeyen yaşlı şahıslar "dublör" olarak sisteme dahil ediliyordu.

-Sahte Vekalet: Sahte kimliklerle noterlerden çıkarılan vekaletnameler sayesinde, tapu dairelerinde "resmi görünümlü" usulsüz satışlar yapılıyordu.

GÖZLER MAYIS AYINDAKİ DURUŞMADA

İlk duruşmada savunma yapan sanıklar, suçlamaları reddederek "iyi niyetli alıcı" olduklarını ve asıl mağdurun kendileri olduğunu iddia etmişlerdi. Ancak mahkeme, delillerin tam olarak toplanmamış olması ve şikayetçilerin ısrarlı duruşu nedeniyle bu savunmaları tahliye için yeterli görmedi.

Davanın bir sonraki duruşması Mayıs ayında gerçekleştirilecek. Bu süreçte bilirkişilerden gelecek raporlar ve sanıkların mağduriyetleri giderme yönünde atacağı adımlar, tahliye kararının çıkıp çıkmayacağını belirleyecek.