Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - İzmir, toplumsal yapının en küçük birimi olan aileyi mercek altına alan önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 2025 yılının “Aile Yılı”, takip eden on yıllık sürecin ise “Aile ve Nüfus On Yılı” olarak belirlenmesinin ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve İzmir Valiliği anlamlı bir iş birliğine imza attı. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi’nde başlayan “Uluslararası Aile Sempozyumu”, çok sayıda bürokratı, akademisyeni ve sivil toplum temsilcisini bir araya getirdi.

Açılış töreninde İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç gibi isimler hazır bulundu. İki gün sürecek olan sempozyumda ailenin hukuki, kültürel ve psikolojik temelleri bilimsel bir disiplinle masaya yatırılacak.

Vali Elban: Aileyi korumak istikbal meselesidir

Sempozyumun ilk konuşmasını yapan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, ailenin korunmasının toplumsal bekâ ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Aileye sahip çıkmak; insana, topluma, devlete ve milletin istikbaline sahip çıkmak demektir. Bu toplum içerisinde aile ferdi olmayan kimse yoktur. Ancak son dönemlerde aile kurumumuzun ciddi bir erozyona uğradığını görüyoruz. Geleneksel aile yapımız her geçen gün yara almakta ve bazı temel özelliklerini kaybetmektedir. Dünyadaki teknolojik gelişmeler, iletişim ve tüketim alışkanlıklarındaki değişimler yaşam biçimlerimizi dönüştürürken, bu değişimden en fazla etkilenen yapılardan biri de aile olmuştur. Oysa biz millet olarak varlığımızın ve neslimizin devamını ailenin merkezine koymuşuzdur.”

Demografik tehlikeye karşı bilimsel çözüm çağrısı

Doğum oranlarındaki düşüşün gelecekte yaratabileceği risklere değinen Vali Elban, rakamlarla çarpıcı bir tablo çizdi. Elban, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Son yıllarda doğurganlık oranlarının ciddi şekilde düştüğünü görüyoruz. Türkiye’de doğurganlık oranı 2,1’in altına düşmüş ve geçtiğimiz yıl 1,4 seviyesine gerilemiştir. Bu durum, nüfusun azalması anlamına gelmektedir. Okullara kayıt olan öğrenci sayılarındaki düşüş de bunun somut göstergesidir. Bu nedenle aile kurumuna ilişkin sorunların doğru tespit edilmesi ve bilimsel veriler ışığında çözüm önerileri geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Üniversitelerimizin bu süreçte sağlayacağı katkı son derece kıymetlidir. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu sempozyumun da bu anlamda önemli çıktılar sunacağına inanıyorum.”

Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz: Güçlü aile, güçlü devlet demektir

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversite olarak bu toplumsal meselede sorumluluk almaktan çekinmediklerini belirtti. Yılmaz, "Sayın Valimizin davetiyle katıldığımız toplantıda, aile yılı kapsamında hangi kurumun ne katkı sunabileceği konuşulurken, Dokuz Eylül Üniversitesi olarak tereddüt etmeden ‘hazırız’ dedik. O günden bugüne bu sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum," dedi.

Ailenin taşıyıcı sütununun anne olduğunu hatırlatan Rektör Yılmaz, kendi hayatından da örnek vererek şu ifadeleri kullandı:

“Hem inancımız da hem de kültürümüzde ailenin temeli annedir. Evlilikte 35 yılı devirmiş bir aile ferdi ve eş olarak gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki anne ailenin, aile ise toplumun temelidir. Güçlü aileler güçlü toplumları, güçlü toplumlar ise güçlü devletleri oluşturur. Dokuz Eylül Üniversite olarak ailesi olarak biz de sahip olduğumuz güçlü akademik altyapı ile toplumsal konulara katkı sunmaya, milletimize ve insanlığa hizmet edecek güçlü bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz.”

Gelecek tasavvuru ve kurumsal iş birliği

Sempozyumun vizyonuna dair değerlendirmelerde bulunan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan ise ailenin sadece bir çalışma alanı değil, bir medeniyet unsuru olduğunu dile getirdi. Erdoğan, süreci şu sözlerle özetledi:

“Bugün burada yalnızca bir akademik toplantı gerçekleştirmiyoruz; aynı zamanda bir medeniyet meselesini, bir gelecek tasavvurunu konuşuyoruz. Güçlü bir toplumun temeli güçlü bireyler, güçlü bireylerin temeli ise güçlü ailelerdir. İzmir Valiliğimiz ile imzaladığımız iş birliği protokolü, bu vizyonun somut bir adımı olmuştur. Kısa sürede birçok kurumun dahil olduğu bu iş birliği sayesinde eğitimler, saha çalışmaları, anketler ve çeşitli bilimsel faaliyetler gerçekleştirdik. Aileye ilişkin verilerin bilimsel yöntemlerle elde edilmesi, politika geliştirme süreçlerine önemli katkılar sunacaktır.”

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç da ailenin tarihsel önemine atıfta bulunarak şunları kaydetti:

“Aile, geçmişten bugüne milletimizin birliğinin, beraberliğinin ve devamlılığının teminatı olmuştur. Sağlam bir aile yapısı, huzurlu bireyler ve güçlü bir toplumun anahtarıdır. Günümüzde küresel ölçekte düşen doğurganlık oranları ve değişen demografik yapılar, aile kurumunun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu kapsamda düzenlenen sempozyuma ‘Atatürk ve Aile Sergisi’ ile katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz.”

Zengin program içeriği ve sanatsal etkinlikler

Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından Rektör Yılmaz, Vali Elban’a günün anısına bir hediye sundu. Program, DEÜ akademisyenleri tarafından hazırlanan "Ailenin DEÜ’sü" video gösterimi ve DEÜ Özel 75. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin seslendirdiği müzik dinletisiyle devam etti. Katılımcılar daha sonra Atatürk Araştırma Merkezi’nin hazırladığı "Atatürk ve Aile Sergisi"ni gezerek stantları ziyaret etti. Tören, protokol ve katılımcıların yer aldığı toplu fotoğraf çekimiyle noktalandı. Sempozyum, uzman isimlerin sunum yapacağı akademik oturumlarla bilimsel veri üretmeye devam ediyor.