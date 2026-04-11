Son Mühür / Osman Günden - İzmir’in kadim tarihini mitolojinin büyülü dünyasıyla buluşturan Uluslararası Mitoloji Film Festivali, rotasını antik dünyanın en önemli şifa merkezlerinden biri olan Bergama Asklepion’a çeviriyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün iş birliğiyle düzenlenen bu özel buluşma, katılımcıları tarih ve sanatın iç içe geçtiği entelektüel bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Asklepion’da şifa ve mitoloji söyleşisi

18 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te kapılarını açacak olan etkinlik, "Şifa Kenti: Bergama" başlıklı ilgi çekici bir söyleşiye ev sahipliği yapacak. Rıdvan Gölcük ve Dr. Ali Özkan’ın konuşmacı olarak katılacağı oturumda, kentin mitolojik kökenleri ve tarihe yön veren şifa kültürü derinlemesine incelenecek. Kültürel zenginliğin lezzetle harmanlandığı programda ayrıca Sibel Önbaş, geleneksel şifalı şerbet sunumuyla konuklara unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Disiplinlerarası bir kültür buluşması

Yıl boyunca farklı şehirlerde çeşitli projeler yürüttüklerini belirten Festival Direktörü Gülşah Elikbank, Bergama’daki bu buluşmanın sadece sinema ile sınırlı kalmadığını, aynı zamanda disiplinlerarası bir yaklaşımla kadim gelenekleri günümüze taşıdığını ifade ediyor. Ruhsal ve bedensel iyileşmenin antik merkezi Asklepion’un tarihi atmosferi ise bu anlamlı etkinliğe benzersiz bir derinlik katıyor.

Etkinlik tüm sanatseverlere ücretsiz olacak

Kültür-sanat tutkunlarını ve bölge halkını Bergama’nın mirasını yeniden keşfetmeye davet eden Festivalin Sanat Yönetmeni Gökmen Küçüktaşdemir, organizasyonun herkesin katılımına açık ve ücretsiz olduğunu vurguluyor. Bu özel etkinlik, geçmişin şifalı hikayelerini modern bir bakış açısıyla yeniden hayatımıza dahil etmeyi hedefliyor.