Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Süt Kuzusu projesi kapsamında son yıllarda dağıtılan süt miktarlarına ilişkin bir grafik paylaşıldı, açıklamalarda bulunuldu. Paylaşımda, yıllara göre dağıtım miktarlarında düşüş yaşandığı belirtilirken, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı eleştirildi.

Açıklamada, 2021 yılında 14 milyon litre olan süt dağıtımının 2022 ve 2023 yıllarında 8 milyon litre seviyesine gerilediği, 2024 yılında 4,3 milyon litreye düştüğü, 2025 yılında ise 3,2 milyon litre olarak gerçekleştiği ifade edildi. Veriler üzerinden yapılan değerlendirmede, dağıtım miktarındaki azalmanın dikkat çekici olduğu belirtildi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal destek projelerinde de gerileme yaşandığı ileri sürüldü.

“İzmir her geçen yıl hizmetten mahrum bırakılıyor”

Açıklamada, “Gelen gideni mumla aratıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi temel belediyecilik hizmetlerinde sınıfta kaldığı gibi, yıllarca övündüğü sosyal belediyecilik alanında da her geçen yıl daha da geriye gidiyor. İzmir; çöp, çukur ve çamura mahkûm edilirken, sosyal desteklerdeki düşüş de artık rakamlarla net şekilde görülüyor. Ortada açık bir tablo var. Asfaltta olduğu gibi süt dağıtımında da bir “istikrar” var; ama bu istikrar aşağı yönlü. 2021’de 14 milyon litre süt dağıtıldı. 2022’de bu rakam 8 milyona düştü. 2023’te yine 8 milyon litre seviyesinde kaldı. 2024’te 4,3 milyon litreye geriledi. 2025’te ise yalnızca 3,2 milyon litre dağıtıldı. Rakamlar gösteriyor ki İzmir her geçen yıl hizmetten daha fazla mahrum bırakılıyor” ifadeleri kullanıldı.