Son Mühür - Kent ekolojisini güçlendirmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mikro Orman Projesi kapsamında Kemer’e yeni bir yeşil alan kazandırıldı. Konak ilçesi sınırlarındaki Yenişehir Pazaryeri yanında bulunan 1.757 metrekarelik alandaki düzenleme çalışmaları Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından tamamlandı.

Kent merkezinde dinlenme alanı ve süs havuzu

Ağaç ve bitki dokusuyla yeniden düzenlenerek alan daha önce benzin istasyonu olarak kullanılıyordu. Gaziler Caddesi’ne bakan bölümde ise İzmirlilerin dinlenebileceği oturma alanları ve süs havuzu oluşturuldu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alana 127 ağaç ile 2 bin 150 çalı dikildi.

İklim dostu bitkilerle sürdürülebilir gelecek

Bölgenin iklim koşullarına uyumlu türler tercih edilen bölgede Anadolu sığlası, keçiboynuzu, çitlembik, defne, titrek kavak, zakkum, mersin ve biberiye gibi bitkiler kullanıldı. Mikro Orman Projesi sayesinde bölgeye ekolojik değeri yüksek, sürdürülebilir ve düşük bakım ihtiyacıyla öne çıkan yeni bir yeşil yaşam alanı kazandırıldı. Böylece kent merkezinde hem biyolojik çeşitliliği destekleyen hem de kent yaşamının kalitesini artıran önemli bir yeşil doku oluşturuldu.

