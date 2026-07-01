Son Mühür/ Osman Günden- Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir’in dört bir yanına ulaşmayı hedefleyen Gümrükçü’nün son durağı, Basmane oldu.

Basmane Bölgesi Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği "Halk Buluşması" etkinliğine katılan Gümrükçü, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek bölgede incelemelerde bulundu.

"Basmane İzmir'in giriş kapısı"

Basmane’nin tarihsel önemine dikkat çeken Utku Gümrükçü, semtin yalnızca bir yerleşim yeri değil, İzmir’in önemli simgelerinden olduğunu belirtti. Gümrükçü, Basmane halkına hitaben yaptığı konuşmada,

"Basmane İzmir'in giriş kapısı... Biraz arka sırada kalmış ama İzmir'in kalbi olan bir yer. Hak ettiği değeri muhtarlarımızla, Basmane'de yaşayanlarla, esnafımızla hep birlikte vereceğiz.

Basmane İzmir'in öteki yüzü değil, gerçek tarihidir. Bize düşen; Münir Tunç başkanlığındaki derneğimizle ve tüm paydaşlarla el ele vererek hem semtimize hem de sakinlerine hak ettikleri değeri vermektir." ifadelerini kullandı.

"Bu yolda kararlılıkla mücadele edeceğime söz veriyorum"

Mahalle yaşamının ve dayanışmanın altını çizen İl Başkanı, vatandaşlardan gelen yoğun ilgi karşısında memnuniyetini dile getirerek,

"Sizler gibi özü sözü bir, sıcak ve çalışkan hemşehrilerimizle bir arada olma imkanı bulduğumuz için çok mutluyum. Bizim tüm Türkiye için daha demokratik, eşit yaşam ve paylaşım hayallerimiz var.

Cumhuriyet Halk Partisi, bu hedeflere ulaşabilecek güçlü ve köklü bir partidir. Sizlerin partimize ve bizlere sahip çıkması, yarınlara olan inancımızı daha da güçlendiriyor. Bu yolda kararlılıkla mücadele edeceğime söz veriyorum." diye konuştu.