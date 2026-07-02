Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in merkezi Konak’ta, sıradan bir durak anlayışını aşan proje tamamlanmak üzere.

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan Simgesel İzmir Durağı çalışması, yalnızca otobüs beklenilen bir nokta değil, aynı zamanda şehrin tarihi ve kent kimliğini yansıtan simgesel bir yapı olarak tasarlandı. Konak Vergi Dairesi’nin önünde yapılan bu yapı, bölgenin mimari dokusuna yeni bir soluk getiriyor.

İnşaat sürecinde final rötüşları

Yoğun bir çalışma yürütülen şantiyede sona yaklaşılmış durumda. Ekip, binanın iskeletini ve iç profillerini tamamen bitirdi.

Özellikle durak cephesindeki titanyum-çinko motifler, hem kente estetik bir değer katıyor hem de uzun yıllar boyu ilk günkü gibi kalacak sağlam bir yapı vadediyor.

Tavan, iç ve dış cephelerin Boardex malzemeyle kaplanması tamamlanırken, elektrik tesisatı ve sıva işleri de devam ediyor.

Durağın etrafındaki su basman betonu için kalıplar hazırlandı ve çatıya eklenecek özel aksesuarlar sahaya getirildi.

İzmir ruhunu yansıtılıyor

Dünyanın birçok büyük şehrinde duraklar artık yalnızca birer bekleme alanı değil, kentin kimliğini öne çıkaran simgesel yapılar olarak kurgulanıyor. ESHOT da bu anlayışla, İzmir’in denizcilik kültürünü ve mimari mirasını modern mimariyle yorumluyor.

Özellikle Atatürk Kültür Merkezi ve vapur iskelesiyle uyumlu, tasarım anlayışı benimsendi. İzmir ruhunu yansıtmak için güneş, rüzgar ve denizi temsil eden detaylar tasarıma işlendi. Taşıyıcı kolonlarda ise palmiye ağaçlarını anımsatan ferforje süslemeler işleniyor.

Yolcu konforuna modern bakış

Estetik güzelliğin dışında, durakta bekleyecek olan İzmirlilerin konforu da ön planda tutuldu. Güneşi filtreleyen özel cam uygulamaları, ergonomik oturma grupları ve geniş bekleme alanları sayesinde, daha konforlu bir bekleme alanı sunacak.