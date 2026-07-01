Son Mühür / Yağmur Daştan – Konak Belediyesi temmuz ayı birinci olağan meclis birleşimi Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yönetiminde Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıda, mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Konak ilçesi Alsancak Mahallesi 1211 ada 6 parselde bulunan ve halen Konak Belediyesi’nce Alsancak Zabıta Amirliği olarak kullanılan 125,25 metrekarelik taşınmazın, protokol kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 10 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Meclis’te, Konak Belediyesi’nin, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından desteklenen Dayanıklı ve Kapsayıcı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sistemlerinin Güçlendirilmesi (BRIDGES) Projesi’ne proje ortağı olarak katılması da görüşüldü.

Hayata Destek Derneği yürütücülüğünde gerçekleştirilecek proje kapsamında belediyenin hibe programına ortak olması ve proje ile ilgili sözleşmeleri imzalamak, gerekli iş ve işlemleri yürütmek üzere Dış İlişkiler Müdürü Kamuran Bülent Köstem’e yetki verilmesi meclisin onayına sunuldu. Söz konusu önerge, incelenmek üzere hukuk komisyonuna sevk edildi.

“Bu kentte müthiş bir kaos var”

Meclis’te, Alsancak’taki 1440 ve 1441 sokaklarda kent estetiğinin sağlanması için tente ve tabela kullanımı konusunda verilen önerge gündeme geldi. Önergenin esnafa maddi anlamda bir yükünün olup olmayacağının sorulması üzerine Başkan Mutlu, “Konak’ta bir örnek sokak yapmak istiyoruz. Tentesiyle, tabelasıyla kent estetiğinin nasıl olması gerektiğine yönelik bir sokak hazırlamak istiyoruz. Esnaflarla toplantı yaptık, tentelerin rengine kadar seçtik. Bunun mecliste karar verilmesi gerekiyor, çok fazla kent estetiğiyle ilgili konular bekliyor. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirip kaldırım nasıl kullanılır konusunu tarifledik. Biz bu yetkiyi yönetmeliğe çevirdik, yazdık ve yolladık. Aylardır komisyonda. Geçen hafta Barselona’daydım. Bizim yönetmeliği geçiremediğimiz madde aylardır Barselona’da uygulanıyor. Ben mimarım. Bu kentte, müthiş bir kaos var. Herkesin kafasına göre tente, tabela yapabildiği. Bütün Avrupa sıcaktan kavruluyor. Neden, çünkü klimaları takmak için aylarca belediyelerden izin bekliyorlar” ifadelerini kullandı.

“Kent estetiğinin önünü açmak istiyoruz”

“Her şeyin kuralı zapturapta alınmış bir belediye olmak istiyoruz” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Başkan Mutlu, “Bunun arkasında ne esnaf düşmanlığı var ne de tüm gücü kendinde almak isteyen bir belediye. Bu 1440 ve 1441’de çok büyük para tutmuyor ama biz yapabilir miyiz diye konuştuk ama yetkimiz yok. Esnaf bunu yapacak. Bunun için esnafa tebligat göndermemiz gerekiyor. Kent estetiğinin önünü açmak istiyoruz” diye konuştu.

İzmir Valiliği ve Çevre Şehirciliğe dikkati çeken eleştiri

Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Partili Meclis üyesi Emrah Erol, dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Dünya Mimarlar Kongresi vesilesiyle Barselona'ya yapılan ziyarette görevli bazı meclis üyelerinin gri pasaport almak için başvuru yaptığı ancak İzmir Valiliği ve Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gerekli izinleri alınması noktasında sıkıntılar yaşandığına dikkati çeken Erol, “Çevre Şehircilik ve Valilik arasındaki koordinasyonsuzluk yüzünden hiçbir şekilde pasaportlarımızı alamadık. Cuma akşamına kadar bekledik. Diğer arkadaşlarımız pasaportunu alamadı, ben aldım ama onlar almadığı için gitmeyi tercih etmedim. Çevre ve Şehircilik ve Valilik bizi biraz yıprattılar, yoldular. Onlara sadece şunu söylemek istiyorum: Biz burada halkın seçtiği meclis üyeleriyiz. Parti ayırmaksızın hizmet etme gayretindeyiz. Ben Konak’ta doğdum, ölümüm bu şehirde olacak, bu şehirde gömülecek. Ne vali ne de Çevre, Şehircilik ve İl Müdürlüğü burada kalmayacak. Ya keyfi uygulamalardan vazgeçsinler… Biz 25 gün uğraştık ama katılım sağlayamadık. Oradan aldığımız tüm bilgi ve birikimi şehrimizde uygulayacaktır. Umarım bakanlıklarımız da bu iki kurumun yetkilerini çok yoruldukları için kenara çeker” ifadelerini kullandı.

Erol’un açıklamasının ardından Başkan Mutlu ise “Avrupa Birliği artık gri pasaport istemediğini karara bağladı. Bundan sonra sadece yeşil pasaport ya da vize alabilenler yurtdışına çıkabilecek” dedi.

“Maalesef atık terörü bitmiyor”

Toplantıda, ilçedeki çöp ve atık sorunlarının gündeme getirilmesi üzerine de Başkan Mutlu, “Maalesef ki atık terörü bitmiyor. Buca’da olduğu gibi tekrar sanayi sitesi yapılması gerekiyor. Yoksa bu artık biz 7 gün 24 saat çöp topluyoruz. Ne buzdolabı ne de halısı bitmedi bu şehrin, bitecek gibi de görünmüyor. Yapay zeka destekli kamera koyuyoruz ama tek başına bu da yeterli değil. Sadece çöp değil, ev eşyası atığı şeklinde atıklara maruz kaldık” diye konuştu.

“Çöple ilgili kabuslarımız var”

“İzmir’in çöp tesisi sorununun çözemeyişinin problemini iki gün önce yaşadık” sözleriyle devam eden Mutlu, şunları söyledi: “Temizliğe 13 araç kazandırdık, çöp kamyonu sorunundan bahsedemeyiz. Artık konteyner yıkama, yol süpürme gibi araçları alabilir hale geldik. Ancak çöpte yaşanan, sizin doldurduğunuz çöpleri tırlara koyamadığınızda dejavu oldum. Yine temmuzdu dava kaybedilmişti, İzmir çöplerle baş başa kaldı. Manisa Büyükşehir Belediye başkanı doldu, İzmir yakında çöpünü atamayabilir diyor. Hep birlikte bunun çözümünü bulmasını bekliyoruz Büyükşehir’den. Bizim de çöpünüzü alamıyoruz denilmesi gibi kabuslarımız var. Halkın çöple de bir meselesi var. Çöp, evinize aldığınızda o dakika bertaraf edebileceğiniz bir mesele değil. Biz mahallelerimize konteyner yetiştiremiyoruz. Bunun bir kampanyaya dönüşmesi gerekiyor. Çöpünü belli zamanlarda atacaksın. Gerçekten Konak’ta oturanlar varsa sabahlara kadar çöp topluyoruz. Sabah 07.15’te topladığımız çöp 198 ton. Konak, İzmir’in en çok çöpü çıkan ilçesi. Günde bir buçuk milyon kişinin bir ilçede var olması o şehrin uyku şehri olmasını engelliyor ama bir yandan da bunun yolların daha hızlı eskimesi ya da çöpün daha fazla çıkması gibi durumları da var.”

Daha sonra ilçede yapılan altyapı çalışmaları sonrası ilgili kurumların kazdıkları yerleri gerektiği kadar hızlı şekilde düzeltmediklerine yönelik eleştirilerde bulunan Mutlu, “Alsancak’taydım. Konak’ta üç ayrı kurumun yoğun kazılarına maruz kaldık. Bu kurumlar, yolların kapatılmasında hızlı hareket edemedi. Ayrıştırma yapıldı, taban asfaltı serildi ama orası öyle kalmayacak. Konak’ta tek kuvvet çalışıyoruz ama bunu Büyükşehir’e de yazdık, tek başına yapamayız. İzmirgaz yine hayal kırıklığı yaşattı bize. 100 bin kişinin doğalgaz kullanamaması kabul edilir değildi ama açtıkları yerleri kapatma konusunda iyi bir performans sergilemedi. Her üç kurumun çalışmalarını daha senkronize yapması gerekiyor” dedi.

Bina ile ilgili Büyükşehir’e ihtarname!

Konak’ta günden güne yükselen yeni belediye binaları hakkında son durumu da aktaran Başkan Mutlu, “Belediye binamız hızlı gidiyor, bu ayki ödemeyi biz yaptık. Müteahhidimiz bırakacağını söyledi ama bunu göze alamazdık. Hukuk müdürlüğünden görüş aldık, hak ediş görüşmelerini yaptık. Hızlandı. Amacımız 9 eylül olmuyorsa 29 ekimde konak belediyesinin binasına taşınmak ve meclisimiz orada yapmak. Büyükşehir’e ihtar çektik, biz bunu ödedik siz de ödeyin diye” dedi.

“Yapılandırma umduğumuz gibi cazip değil”

“Belediyenin piyasa borcu yok” mesajı da veren Mutlu, “Bu ay vergileri topladığımız için ciddi ödemeler yaptık. SGK ve vergi borcumuz tabii duruyor. Benim de bir sitemim var: SGK müdürünün yanındaydık. Hiç beklendiği gibi bir yapılandırma olmadı, hayal kırıklığı yaşadık. Faizler silinmeden ana para duruyor, faiz ve onun üzerine faiz olunca cazip bir yapılanma değil. Umduğumuz gibi olmadı, arkadaşlarımız görüşmeleri yapıyor” diye konuştu.