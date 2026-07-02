İzmir'in Konak ilçesinde bir taksi sürücüsü ile kadın yolcu arasında çıkan güzergah tartışması sokak ortasında arbedeyle sonuçlandı. İsmet Kaptan Mahallesi 1364. Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, ticari taksi şoförü İ.C. ile araca binen Y.T. adlı yolcu gidecekleri yol konusunda anlaşamadı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme ve tokatların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar yaşanan arbedeyi cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kendini korumak için biber gazı kullandı

Yolcu Y.T.'nin fiziki saldırganlık göstermesi üzerine taksi şoförü İ.C. yanında bulunan biber gazını sıktı. Gazın etkisiyle daha da öfkelenen kadın yolcu, aracın dikiz aynasını kırarak çevreye saldırmaya devam etti. Aldığı darbeler sonucu yüzü kanayan sürücü İ.C. ise aracından inerek uzaklaşmaya çalıştı. Bölgede devriye görevinde olan trafik polisleri arbedeyi görerek duruma anında müdahale etti ve tarafları ayırdı.

Karşılıklı şikayetçi oldular

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri iki taraf için de işlem başlattı. Sıkılan gaz nedeniyle gözlerini açamayan ve kolunda morluklar bulunan yolcu Y.T., ambulansla hastaneye sevk edildi. Yapılan incelemede Y.T.'nin kolundaki bazı izlerin, daha önceki başka bir darp olayından kaldığı belirlendi. Yüzünden yaralanan taksi şoförü İ.C. ise ifadesi alınmak üzere Basmane Polis Merkez Amirliğine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Y.T. ve aracında hasar oluşan sürücü İ.C. karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

