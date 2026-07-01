Son Mühür / Yağmur Daştan - Konak Belediyesi’nin temmuz ayı birinci olağan meclisinde İzmir’de 30 Ekim depreminin ardından oluşan riskli yapıların dönüşümünü düzenleyen “K planları” ile ilgili plan notu değişikliği gündeme geldi.

Söz konusu kararla birlikte riskli yapıların yıkılarak yeniden yapılanmasına yönelik ruhsat işlemlerine dair tanınan 5 yıllık süre 10 yıla çıkarıldı. 30 Ekim 2020 İzmir depremi sonrasında oluşturulan ve 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapıların 1 Ocak 1998 tarihinde yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik öncesinde ruhsat almış binalar ile 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı ilan edilen yapıların dönüşümünü kapsayan söz konusu maddeyle ilgili meclise verilen önerge oy birliğiyle kabul edildi.

İşte, o önerge!

Hatay Bölgesi’nde "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)" sınırları içinde uygulanacak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliğini içeren önerge şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.08.2021 tarihli ve 05.946 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 09.03.2026 tarihli ve 04.316 sayılı kararı ile yeniden ele alınan "İzmir İli genelinde 30.10.2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01.01.1998 tarihinde yürürlüğe giren 'Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik' öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar" kapsamında Hatay Bölgesinde "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)" sınırları belirlenerek bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar - Hukuk - Dirençli Kentler ve Kentsel Yenileme Komisyonu raporu.