AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in önde gelen iş dünyası kuruluşları arasında olan EGİAD'a ziyaret gerçekleştirerek Yönetim Kurulu Başkanı Muhlis Kaan Özhelvacı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi.
EGİAD yönetimine ziyaret gerçekleştirildi!
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Muhlis Kaan Özhelvacı ile yönetim kurulu üyelerine ziyarette bulundu. Ziyarette, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş da yer aldı.
İş dünyasıyla istişare!
Ziyaretin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bilal Saygılı, EGİAD'ın İzmir ekonomisine katkı sunan önemli kuruluşlardan biri olduğunun altını çizerek, iş dünyasının temsilcileriyle istişare içinde olmayı önemsediklerini ifade etti.
Saygılı, nazik ev sahiplikleri dolayısıyla EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muhlis Kaan Özhelvacı'ya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarılar dilediğini söyledi.