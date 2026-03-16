Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla kent genelindeki mezarlıklarda geniş çaplı bir bakım ve onarım hamlesi başlattı. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve 30 ilçeyi kapsayan bu operasyon, toplamda 2 bin 500 parseli içine alan devasa bir alanda sürdürülüyor. Çalışmaların ilk startı Gaziemir’den verilirken, ekiplerin bayram sabahına kadar tüm hazırlıkları tamamlamak için yoğun bir tempo ile sahada olduğu bildirildi.

Gaziemir’den başlayan hijyen ve estetik dokunuş

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala hız kazanan hazırlıklar kapsamında, ilçe belediyeleriyle eş güdümlü bir çalışma modeli sergileniyor. Gaziemir’deki mezarlık alanlarında yoğunlaşan ekipler; genel temizlik, yabani ot temizliği ve kapsamlı ilaçlama işlemlerini titizlikle yürütüyor. Özellikle ağaçların sağlığını korumak ve zararlı haşerelerin üremesini engellemek adına gövde kireçleme işlemleri yapılarak, mezarlıkların estetik görünümü de yenileniyor. Kış mevsiminden kalan olumsuz etkilerin silindiği bu süreçte, hem hijyen hem de ulaşılabilirlik ön planda tutuluyor.

Mezarlıklar Dairesi’nden kapsamlı bakım açıklaması

Yürütülen faaliyetlerin detaylarına ilişkin bilgiler paylaşan Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş, vatandaşların bayram ziyaretlerini sorunsuz bir şekilde yapabilmeleri için yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekti. Elitaş, ağır kış şartları ve fırtınalar nedeniyle devrilen ağaçların kaldırıldığını, yağışlar sonucu bazı mezarlarda meydana gelen çökmelerin ise toprak takviyesiyle giderildiğini belirtti. Mezarlar arasındaki molozların temizlenmesi ve budama işlemlerinin de eş zamanlı ilerlediğini ifade eden Elitaş, kabristanların bayram ruhuna uygun, tertipli bir görünüme kavuşturulduğunu vurguladı.

Su tasarrufu ve çevre hassasiyeti

Ziyaretçilerin bayram süresince dikkat etmesi gereken hususlara da değinen Ali Kemal Elitaş, özellikle suyun idareli kullanılması noktasında önemli bir çağrıda bulundu. Kuraklık riskine karşı mezarlıklarda su israfından kaçınılması gerektiğini belirten Elitaş, araçların mezarlık içerisinde yıkanmaması ricasını yineledi. Ayrıca, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi adına ziyaret sonrası ortaya çıkan atıkların mutlaka çöp konteynerlerine bırakılması gerektiğini hatırlatarak, tüm İzmirlilere huzurlu bir bayram diledi.

Yerel yönetimlerden ortak vizyon: "Huzurlu istirahatgahlar"

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile omuz omuza çalışarak ilçedeki ebedi istirahatgâhları en iyi duruma getirdiklerini ifade etti. Vefat eden vatandaşların anısına saygı göstermek ve yakınlarını ziyarete gelen hemşehrilerine sağlıklı bir ortam sunmak için mesai harcadıklarını söyleyen Işık, özellikle mezarlık alanlarındaki trafik ve park düzenine dikkat çekti. Araç parklarının trafiği aksatmaması gerektiğini hatırlatan Başkan Işık, vatandaşların bu manevi günlerde birbirlerine karşı hoşgörü ve anlayış çerçevesinde hareket etmelerinin önemine işaret etti.

