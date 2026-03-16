Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent sakinlerinden gelen şikâyetler doğrultusunda sahil şeridinde yürüttüğü denetim faaliyetlerini bir üst seviyeye taşıdı. Özellikle Sahilevleri bölgesinde iki bardak çay için 300 TL gibi astronomik bir bedel talep edildiği yönündeki ihbarların ardından harekete geçen ekipler, haksız kazancın ve kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek için operasyonlarını sıkılaştırdı. Vatandaşların kamusal alanlarda hem ekonomik hem de huzur açısından mağduriyet yaşamasını engellemeyi amaçlayan Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında 24 saat esasına dayalı bir mesai yürütüyor.

İnciraltı’nda kaçak satışa geçit verilmedi

Zabıta ekiplerinin radarına giren son nokta, şehrin en önemli nefes alma duraklarından biri olan İnciraltı oldu. Kamuya açık alanları izinsiz şekilde kullanarak ticari faaliyette bulunan seyyar satıcılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda malzemeye el konuldu. Yapılan müdahale neticesinde; 10 çuval odun, 5 ateş kazanı, 4 soba kovası, 22 sandalye, 12 tabure, bir masa ve bir adet dört tekerlekli mısır arabasının yanı sıra; semaverden piknik tüpüne, ambalajlı çekirdeklerden su şişelerine kadar geniş bir yelpazedeki satış materyalleri toplandı. Belediye yetkilileri, bu tür denetimlerin yalnızca bir düzenleme değil, aynı zamanda kent estetiğinin korunması ve halkın kullanım hakkının savunulması noktasında hayati bir önem taşıdığını ifade etti.

Bir yılda 12 bine yakın idari yaptırım uygulandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şehir düzenini tesis etmek amacıyla yürüttüğü kararlı saha çalışmaları, rakamlara da çarpıcı bir şekilde yansıdı. Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, son bir yıllık periyotta gerçekleştirilen işgal ve seyyar satıcı denetimleri kapsamında toplam 11 bin 948 adet idari yaptırım kararı alındı. Bu süreçte 9 bin 955 kişinin seyyar satış yaptığı yerinde tespit edilerek gerekli yasal işlemler uygulandı. Kayıt dışı ticaretin haksız rekabet yaratmasını engellemek ve yaya yollarındaki işgalleri sonlandırmak amacıyla yürütülen bu geniş çaplı operasyonlar, İzmir’in her noktasında aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Vatandaşın huzuru için kesintisiz takip

Belediye ekipleri, özellikle turistik ve yoğun bölgelerde yoğunlaşan denetimlerle, vatandaşların fahiş fiyat uygulamalarıyla karşılaşmaması için teyakkuz halini koruyor. Kamusal alanların ticari kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade etmeyen Zabıta Dairesi, hem gündüz hem de gece saatlerinde sahadaki varlığını hissettiriyor. Kent genelindeki sosyal yaşam alanlarının güvenliğini ve düzenini gözeten bu hamleler, İzmirlilerin sosyal donatı alanlarından daha sağlıklı ve adil bir şekilde yararlanmasını sağlamayı hedefliyor.

