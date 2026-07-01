Son Mühür / Yağmur Daştan - Son Mühür TV ekranlarında yayınlanan Gündem Masası programında Gaziemir’deki sorunları değerlendiren usta gazeteci Hasan Çölmekçi, ilçede patlak veren "maske skandalı" başta olmak üzere birçok şaibeli konuya dikkat çekti. Üretici olmayan bir firmadan alınan binlerce maskenin ortada olmamasından, müteahhitlerden toplanan moloz paralarına kadar pek çok konuyu gündeme getiren Çölmekçi, yerel yönetimi sert sözlerle eleştirdi.

İşte usta gazeteci Hasan Çölmekçi'nin açıklamalarıyla Gaziemir'i sarsan o iddiaların detayları:

''Vatandaş dertli: Hizmet sıfır, otopark yok...''

Çölmekçi, ilçedeki genel sorunları, ‘’Ben 10 yıldır Gaziemir’de oturuyorum. Öncelikle Gaziemir’de son yıllarda hizmet sıfır. Yeni binalar yapılıyor. Yeni bir yoğunluk yaşanıyor fakat otopark yok. Otopark sıkıntısı had safhada. Bunu haricinde, servis araçları da son dönemlerde sokaklara park etmeye başlamış. Bunların bir gözden geçirilmesi lazım. Servisçilerin özel garajları olması gerekir. Gelişigüzel sokak aralarına park ettiğin zaman , zaten dar sokaklar… O güzel Gaziemir’i iyice sıkışık duruma getiriyor. İkinci olarak, yollar asfaltlanmıyor, çok çukur var. Toz ve sinek yoğunluğu çok… Son dönemde böyle sorunlar var ve güzelim Gaziemir bu hale getirildi.’’ şeklinde aktardı.

"Üretmeyen şirketten maske alınmış..."

İlçede uzun süredir konuşulan ve kamu zararına yol açtığı belirtilen maske alımındaki şaibeleri detaylandıran Çölmekçi, "Bir de maske olayı var. Son Mühür haberini yapmıştı. Bu maskeler 4 bin tane alınmış ama kullanılmamış ya da ortada olmayan maskeler… Ama esas mesele şu: Bir meclis üyesi, komisyona oturuyorlar, komisyonda şirketin maskelerin alındığı söylenen ve faturaları kestiği söylenen şirketin yetkilisini arıyor telefonla. Diyor ki: ‘Sizden, 4 bin tane maske alınmış, bu konuya ne diyorsunuz?’ O da cevap veriyor ve diyor ki, ‘Biz maske üretmiyoruz ki…’ Maske üretmeyen bir şirketten maske alınmış, ama ortada yok. Yani bu ne demektir? Ortada bir belediyeyi zarara uğratma var. Ve bu olayı Başkana soruyorlar, başkandan gelen cevap yok. Daha sonra meclis üyesini odasına çağırıyor, ‘gel konuşalım’ diye ve başkan meclis üyesini tehdit ediyor." şeklinde konuştu.

Yanıtsız kalan "Moloz paraları" iddiası

Belediyenin ilçedeki molozları toplamak adına iş insanlarından usulsüz şekilde para topladığı yönündeki iddiaların mecliste sessizlikle karşılandığını ifade eden Çölmekçi, konuya ilişkin ‘’Gaziemir’de molozlar yığılmış kentin çeşitli yerlerine. Bunları toplamak için müteahhitlerden ve iş adamlarından para toplanmış. Böyle bir iddia var. Bu da meclis gündemine getiriliyor. Başkana soruluyor: ‘Siz bu molozları toplamak için para topladdınız. Ne kadar para toplandı?’. Başkandan yine cevap yok… Yani biz para toplamadık demiyor… Toplandığını kabul ediyor ama ne kadar toplandığı konusunda sessiz…’’ dedi.

Muhalefet mecliste sordu, cevap alamadı...

AK Partili meclis üyelerinin bir belediye başkan yardımcısının özel masraflarının dışarıdan karşılandığına dair iddiaları defalarca gündeme taşıdığını hatırlatan Çölmekçi, iddialarını şu sözlerle hatırlattı:

"Biliyorsunuz bir belediye başkan yardımcısıyla ilgili ‘kirasını bir müteahhit ya da iş adamı ödüyor’ denilmişti. Onu da sordular mecliste… Hem Uğur İnan Atmaca hem Nail Kocabaş hem de İsmail Yaşadı yani AK Partililer bunu defalarca gazetelerden, televizyonlardan dile getirdiler… Yine cevap alamadılar."

Çölmekçi’den Başkana: ''Susmak ikrardan gelir...''

Bu akşam gerçekleştirilecek olan meclis toplantısı öncesinde Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'a açık bir çağrıda bulunan Çölmekçi, "Şimdi biz de buradan soralım bu akşam meclis var. Belediye başkanı bunlara cevap verecek mi? Niye vermiyor? Susmak ikrardan gelir… Yani bunları kabul etmiş sayılır eğer cevap vermezse. Belediye başkan yardımcısının kirasını müteahhit mi karşılıyor?" sorularını yöneltti.