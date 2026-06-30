Son Mühür/Merve Turan- İzmir'in Gaziemir ilçesinde, belediye yönetimi ile muhalefet partileri arasında esen soğuk rüzgarlara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde AK Partili Meclis Üyesi İbrahim Kaya'nın adı geçtiği tehdit iddiaları şimdi de MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin'i vurdu.

MHP İlçe Başkanı Köksal Koç, olayın fitilini ateşlemişti. Koç açıklamalarında;

"Ünal Işık, Selahattin Şahin'in ofisine gelmiş ve adeta tehdit niteliğinde ifadeler kullanarak belediye içerisindeki sorunlara ilişkin mecliste yaptığı konuşmaları geri çekmesini istemiş, aksi halde hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söylemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

MHP'li Şahin olayı tek tek açıkladı!

Bu iddialar üzerine Başkan Şahin Son Mühür'e açıklamalarda bulundu. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın "Aktepe’ den Bayraklıya bir çanta gönderildiği iddiası var. Bu çantadan ve içindekilerden bilginiz var mı?" ve sponsorlarla alakalı soru önergelerine takıldığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Geçen meclis oturumunun ardından Başkan, konuşmak üzere beni yanına davet etti. Kendisine bu davete icabet edemeyeceğimi, dilerse kendisinin gelebileceğini ifade ettim.

Bana, sorduğum soruları gelecek toplantıda düzeltmem gerektiği yönünde bir yaklaşımda bulunarak, aksi takdirde ifade vermek zorunda kalabileceğimi belirtti. Ben de gerekirse ifademi verebileceğimi kendisine aktardım.

Benzer bir yaklaşımı AK Parti meclis üyemize karşı da sergilemiş, onu da çağırarak aynı şeyleri söylemiştir. Neticede herhangi bir gerginlik veya büyük bir olay yaşanmadan, karşılıklı bir sohbetin ardından ayrıldık."