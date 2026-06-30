Son Mühür- Gaziemir Belediyesi, yabani otların yoğun olduğu alanlarda temizliğinde hız kazandı. elediyenin satın aldığı ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kullanılmaya başlanan yabani ot temizleme robotu sayesinde, yabani otlarla mücadele daha kısa sürede ve daha güvenli şekilde yürütüleceği bilgisi verildi. Robotun uzaktan kumandalı ve paletli yapısı oldukça dikkat çekiyor. Görev yapacağı yerler ise belli: yabani otların yoğun olduğu alanlar ve zorlu araziler. Böylece çalışmalarda hız ve verimlilik artırılırken, personel gücü de diğer alanlarda daha etkin şekilde değerlendirilebilecek.

Başkan Işık: "Teknolojik yatırımlarımız sürecek"

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, teknolojinin sunduğu imkanları belediye hizmetlerinde etkin şekilde kullanmaya önem verdiklerini belirterek “Yurttaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için teknolojik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Belediyemize kazandırdığımız yeni aracımızla Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün hizmet kalitesini ve verimliliğini artıracağız. Özellikle yabani otlarla mücadelede ve ulaşılması zor alanlarda büyük kolaylık sağlayacak bu robot sayesinde hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf edeceğiz. Böylece ekiplerimizi ihtiyaç duyulan alanlarda daha etkin şekilde değerlendirme olanağı bulacağız” diye konuştu.