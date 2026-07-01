İzmir'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Çeşme, bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'na ev sahipliği gerçekleştiriyor. Türkiye Satranç Federasyonu ile Çeşme Belediyesi iş birliğinde düzenlenen organizasyonda 40 ülkeden 1125 sporcu, uluslararası puan ve unvan elde edebilmek için kıyasıya kozlarını paylaşıyor.

Satranç ustaları Çeşme'de!

Turnuva, Aya Haralambos Kilisesi ile Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilemeye devam ediyor. Turnuvada 7 yaşından başlayan sporcuların dışında uluslararası arenada önemli başarılar kazanmış çok sayıda usta satranç oyuncusu da bulunuyor.

Puan ve unvan fırsatı!

Turnuva Organizatörü Mehmet Sarısaç, organizasyonun uluslararası standartlarda düzenlendiğini ifade ederek, sporcular açısından kazanılacak puanların büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Çeşme turizmine de katkı!

Dokuz gün boyunca devam edecek organizasyon çerçevesinde 1125 sporcunun dışında aileler, antrenörler ve satranç kulüplerinin temsilcileri ile birlikte yaklaşık 3 bin kişinin Çeşme'de konakladığı ifade ediliyor.

5 Temmuz'da sona erecek!

Uluslararası satranç heyecanının, 5 Temmuz'a kadar süreceği ifade edildi.

