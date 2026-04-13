ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz trafiğini kapsayan abluka kararına Tahran’dan tepki geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu adımın küresel enerji fiyatlarını daha da artıracağı uyarısında bulundu.

Galibaf, “Mevcut benzin fiyatlarının tadını çıkarın. Sözde abluka devreye girdiğinde 4-5 dolarlık benzini arayacaksınız” ifadelerini kullandı. Paylaşımında, Washington’daki benzin fiyatlarını gösteren bir uygulamadan aldığı ekran görüntüsüne de yer verdi.

ABD’den İran’a deniz ablukası: Tüm limanlar hedefte

ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla İran limanlarını kapsayan deniz trafiğine yönelik abluka uygulanacağını duyurdu.

Açıklamada, ablukanın 13 Nisan saat 17.00 itibarıyla başlayacağı belirtilerek, Basra ve Umman körfezleri dahil olmak üzere İran’a giriş-çıkış yapan tüm gemilere ayrım gözetilmeksizin uygulanacağı ifade edildi. Hürmüz Boğazı’nı kullanan gemilerin seyrüsefer özgürlüğünün ise engellenmeyeceği vurgulandı.

Yetkililer, abluka öncesinde ticari gemilerin bilgilendirileceğini aktarırken, bölgeden geçecek tüm gemilere ABD Deniz Kuvvetleri ile iletişim kurmaları yönünde çağrıda bulundu.