Refah Sınır Kapısı’ndan geçişine sınırlı izin verilen 69 Filistinli, Gazze Şeridi’ne ulaşarak Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne geldi. Otobüslerle hastane bahçesine getirilen Filistinliler, burada yakınları tarafından karşılandı. Uzun süren ayrılığın ardından yaşanan kavuşmalar duygusal anlara sahne oldu.

Gazze’ye dönenlerin, Dünya Sağlık Örgütü’nün Han Yunus’ta görev yapan bir çalışanının hayatını kaybetmesi nedeniyle bölgedeki faaliyetlerin 6 gün süreyle durdurulmasının ardından giriş yapabildiği ifade edildi.