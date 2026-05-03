İzmir Gündoğdu Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, Samsunspor mağlubiyetiyle büyük bir üzüntü yaşadı. Şampiyonluk kutlamalarının ertelenmesi, meydanda satış yapmayı bekleyen seyyar satıcıları da hayal kırıklığına uğrattı. Maçın bitmesiyle taraftarların alanı hızla terk etmesi üzerine esnafın elindeki bayrak, forma ve meşaleler alıcı bulamadı.

Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda şampiyonluk heyecanıyla toplanan sarı-kırmızılılar, alınan sonucun ardından üzülerek alandan ayrıldı. Kutlamalar için günler öncesinden hazırlık yapan seyyar satıcılar, bekledikleri satışı gerçekleştiremedi. Taraftarların hüsranla dağılması sonucu esnaf, geceden eli boş döndü.

"Ne zaman şampiyon olursa..."

Asıl mesleğinin pide ustalığı olduğunu ve amcasına yardım etmek için meydanda bulunduğunu belirten Uğurcan Tarsuslu, zararını şöyle anlattı: "Şampiyon olsaydı biz de satacaktık, çorbamıza bakacaktık. Burada 1500 adet meşale var. Tanesini 50 liradan hesapladığınızda zararı siz düşünün. Artık ne zaman şampiyon olursa o zaman geleceğiz."

Elimizde 20 bin liralık ürün var

Satışların durduğunu ifade eden Metin Aslan ise şunları söyledi: "Şampiyon olamadık, satışlar durdu. Ancak inşallah haftaya olacağız, söke söke alacağız. Elimizde yaklaşık 20 bin liralık ürün var. Haftaya inşallah para kazanacağız ve herkesin yüzü gülecek."

"İnşallah haftaya"

Umutlarının önümüzdeki haftaya kaldığını dile getiren Aziz Turan, "İnşallah haftaya şampiyon olur. Şampiyon olsaydı hepsini satardık ama satamadık, haftaya kaldı. Hayırlısı olsun. Galatasaray, Amedspor, Fenerbahçe bizim için fark etmiyor, hepsi Türkiye'nin takımı" ifadelerini kullandı. Bir diğer satıcı Uğur Arslan ise, "Galatasaray'ın şampiyonluğu haftaya kaldı. Bugün Amedspor şampiyon oldu ve kutlama yaptı. Haftaya da inşallah Galatasaray kutlamayı yapacak" şeklinde konuştu.