Son Mühür/ Osman Günden- İzmir'de Konak’tan gece vakti yürekleri ağza getiren acı bir haber geldi. Konak'ın Akıncı Mahallesi 1298 Sokak'taki üç katlı bir binanın en üst katında aniden alevler yükseldi.

Gece sessizliğinin ortasında bir anda ortaya çıkan yangın, mahallede de büyük bir panik yarattı ve hemen ekiplere müdahale için haber verildi.

Kısa sürede 6 araç 18 personel devreye girdi

İhbarın ulaşmasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri adeta zamanla yarıştı. Kısa sürede 6 araç ve 18 personelle olay yerine ulaşıldı. Ekiplerin o yoğun müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alındı ama maalesef geride derin bir acı kaldı.

Evde 4 çocuk vardı

Yangın sırasında evde dört çocuk bulunuyordu. İçerideki çocuklardan ikisi çevredekilerin yardımıyla, biri ise itfaiye erlerinin çalışması sonucu dışarı çıkarıldı.

Kurtarılan üç çocuk hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak, geride kalan bir çocuk ne yazık ki hayatını kaybetti.

Alevlerin tam olarak neden çıktığı henüz bilinmiyor. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi ise hala devam ediyor.

