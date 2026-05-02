Son Mühür/ Emine Kulak- Kemeraltı esnafı, Çankaya Katlı Otoparkı nedeniyle yaşanan müşteri kaybı ve artan otopark ücretlerine tepki olarak geçtiğimiz günlerde 2 defa kepenk kapatma eylemi yaptı. Kepenk kapatan Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği üyesi esnaflar Çankaya katlı otopark önünde eylem yapmıştı. Basın açıklamasından sonra esnaf, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Egemenlik Binası’na yürümüştü.

Daha sonra İzBB Başkanı Cemil Tugay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada derneğe tepki göstererek, “ Kemeraltı esnaf derneği neden belediyeye geliyor anlamıyorum ben. Çoğunluk hissesine baktığınız zaman sahibi belediye değil ki! Vakıflar ve Ziraat Bankasına ait. Gidin bankanın, Vakıflar genel Müdürlüğü’nün kapısına. Onlara söyleyin. orada küçük bir grup var sadece, onlar da belli adamlar. Tiplerinden, hallerinden nasıl insanlar olduklarını anlıyoruz” ifadeleri kullanmıştı.

Esnaftan Tugay’a mesaj!

Bugün Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici’nin, Çankaya Çok katlı otopark önünde yaptığı basın toplantısına, Cemil Tugay’a mesaj vermek için esnaf takım elbiseleri ile geldi.

”Hiç kimsenin bizleri küçümseyen, hedef gösteren ya da rencide eden ifadeler kullanmaya hakkı yoktur”

Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici yaptığı açıklamada, “ İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın şahsıma, Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği yönetim kurulu üyelerine ve mağdur olan Kemeraltı esnafımıza yönelik sarf ettiği ifadeleri kesinlikle kabul etmiyorum. Bizler emeğiyle, alın teriyle ayakta duran, bu şehrin ekonomisine katkı sağlayan esnafız. Hiç kimsenin bizleri küçümseyen, hedef gösteren ya da rencide eden ifadeler kullanmaya hakkı yoktur. Sayın Tugay’ın bu talihsiz açıklamalarından dolayı tarafımıza ve esnafımıza yönelik açık bir özür dilemesini bekliyorum. Bu sürecin takipçisi olacağımızı da kamuoyuna saygıyla bildiririm” dedi