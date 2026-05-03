Son Mühür- İzmir Alsancak'taki coşkulu 1 Mayıs kutlamaları sonrasında, geçtiğimiz yılki işçi eylemleri sonrası 58 akrabası belediyede çalışan sendika başkanı haberlerinin hedefi olan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül'ün adı bir kez daha gündeme geldi.

Şahsını hedef alan yerel medyaya sitem eden Gül,

''1 Mayıs; işçinin birliği, beraberliği ve mücadele günüydü. Ancak ne hikmetse, günün anlam ve önemiyle tamamen ilgisiz bir biçimde, bazı basın organlarında şahsımı hedef alan "58 akrabası belediyede çalışan Sendika Başkanı Ercan Gül" haberleri eş zamanlı olarak servis edilmeye başlandı.

Yaklaşık bir yıl önce toplu iş sözleşmesi mücadelesi verdiğimiz süreçte, şahsımı ve eşimi yıpratmak amacıyla saldıran o malum odaklar, bugün yine aynı ahlaksız yöntemlerle ailemi hedef alıyorlar. İnsan sormadan edemiyor: Bugün 1 Mayıs; konunun Ercan Gül’ün ailesiyle ne alakası var?'' diye sordu.



Tekrar hedef gösterildim...



''Dünden beri bu haber neden yapıldı sorusuna cevap bulmaya çalışırken, bugün ise yine yerel bir gazetenin gündemindeyim. Bu kez de 1 Mayıs kutlamaları sırasında yaşanan olayda sarf etmediğim bir söz üzerinden, hedef gösterildim'' hatırlatmasında bulunan Ercan Gül,

''Haberi yapan gazeteci arkadaşı aradığımda, bilgiyi Teksif İş Sendikası yöneticilerinden aldığını, onlar reddederse düzeltme yapacağını belirtti. Teksif iş sendikası yöneticisiyle telefonda görüştüğümde ise böyle bir söylemim olmadığını doğruladı ve gazeteyi arayarak düzeltme haberi yaptırdı.

Gazetecilik bu olmamalıdır. Her önünüze gelenin asılsız iddiasını ve iftirasını sorgulamadan haberleştiremezsiniz.

Topluma karşı sorumluluğu olan insanlar hakkında bir iddia varsa, işin doğrusu muhatabına sorulmalıdır'' ifadesiyle hakkındaki haberlere tepki gösterdi.



Bu iftira nedeniyle...



''Maalesef konu şahsım olunca bu mesleki hassasiyet göz ardı ediliyor. Bu iftiranın düzeltilmesi için destek olan Teksif İş Sendikası yöneticilerine teşekkür ederim. Bu olay bir kez daha göstermiştir ki; erdemli insanlar var oldukça, ahlaksızca saldıranlar asla amaçlarına ulaşamayacaktır'' vurgusunda bulunan Ercan Gül,

''Düşünün ki bir görevi onca baskıya rağmen onurunuzla ve ahlakınızla yürütmeye çalışıyorsunuz; ancak birileri sizi durdurmak için ailenize kadar uzanan çirkin saldırılarda bulunuyor.



Ailemle çok zor süreçten geçiyoruz...



Hayatım boyunca her türlü saldırıyla mücadele etmeyi bildim, ancak konu ailem olunca tıkanıyorum. Gerçekten ailem ile birlikte çok zor bir süreçten geçiyoruz.

Görevimden dolayı eşim, bazı kendini bilmezlerin hem haber altlarındaki yorumlarında hem de kendi sosyal medya sayfasına gönderdiği hakaretlerin hedefi oluyor. Bu durum beni derinden yaralıyor'' hatırlatmasında bulundu.



Bugüne kadar dava açmamıştım...



''Bu zamana kadar hakkımda çıkan asılsız haberlerin hiçbirine dava açmadım. Ancak artık sabrım tükendi'' diyen Ercan Gül,

''Dünkü haberleri servis edenlere karşı Pazartesi günü itibarıyla hukuk mücadelesini başlatıyorum. Kim olduklarını, kime ve neye hizmet ettiklerini yargı önünde ortaya çıkaracağım. Bundan sonra şahsıma ve aileme yönelik bilinçli saldırı ve iftirada bulunan her basın organı ve "gazeteci" karşısında hukuk yoluna başvuracağım.



Yeter.... Ben de insanım...



Çünkü artık yeter! Ben de insanım; benim de bir ailem ve bir onurum var. Hiçbir makam veya görev ailemden daha önemli değildir. Mücadelemiz uğruna hem şahsım hem de ailem fazlasıyla yıprandık. Ben sessiz kaldıkça, bu saldırganların daha da pervasızlaştığını görüyorum. Bundan sonra yapılacak her türlü haksızlığın karşılığını hukuk önünde, en sert şekilde vereceğimin bilinmesini isterim'' mesajı verdi.