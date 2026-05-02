İzmir ile Bakü arasında imzalanmış olan kardeş şehir protokolünün 40. yılı kapsamında özel bir konser düzenlendi. Azerbaycan’ın dünyaca ünlü sanatçısı Alim Gasımov ve kızı Fergana Gasımova, “Kardeşlik Nameleri” konserinde sahne aldı ve iki ülke arasındaki kültürel bağı müzikle güçlendirilmiş oldu.

Anlamlı buluşma!

İzmir Konak'ta bulunan Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, anlamlı bir gecenin ev sahipliğini yaptı. Programa, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başlandı.

“Hazar’dan Ege’ye uzanan...”

Narmina Mustafayeva, konuşmasında İzmir ile Bakü arasındaki kardeşlik ilişkisine dikkat çekti. Mustafayeva, sadece resmi bir protokolden ibaret olmadığını belirtti.

Mustafayeva, bu bağın yıllar içinde dostluk, sevgi ve ortak hafızayla güçlendiğini ifade ederek, iki şehir arasında kurulan ilişkinin Hazar Denizi’nden Ege kıyılarına uzanan bir gönül köprüsü olduğuna da dikkat çekti.

“Kökleri çok daha eskiye dayanıyor”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise konuşmasında, İzmir ile Bakü arasında oluşmuş olan dayanışmanın tarihsel derinliğine vurgu yaptı.

Tugay tarafından, kardeşlik ilişkisinin yalnızca 40 yıllık bir süreçle sınırlı olmadığına dikkat çekildi. Köklerinin Kurtuluş Savaşı yıllarına kadar uzandığı belirtildi.

Unutulmaz performans!

Gecenin en özel anları ise Alim Gasımov ve Fergana Gasımova’nın sahne aldığı konser oldu.