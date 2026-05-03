Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) 27. olağan genel kurulu başta AK Parti’den, CHP’den, MHP’den, İYİ Parti’den kent siyasetinden önemli isimler olmak üzere, esnaf camiasının yoğun katılımıyla Kaya Termal Otel’de gerçekleşirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ise katılmaması dikkat çekti.

Yalçın Ata: Esnaf odalarına nefes olduk

Esnafın yoğun desteğinin sonucunda tek aday olarak Yalçın Ata’dan yana olduğu genel kurulda kürsüden konuşmasını gerçekleştiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, “Burada alınan her karar bir bakkalın veresiye defterine umut olur, burada verilen her mücadele bir marangozun ekmeğine yansır. Gece geç saate kadar çalışan pastacının alın teri burada, annelerin duası burada buradakiler yalnızca oda başkanı değil her sabah kepenk açan insanların sözcüsüdür. Ben buradaki insanlara mücadele arkadaşlarım diyorum.

Biz aynı duyguları paylaşıyoruz. Esnafın derdini, kazancın bereketini paylaşıyoruz. Kıymetli yol arkadaşlarım bu salonda bugün ilk kez oda başkanı seçilen kardeşlerimiz de var. İster yeni olun, ister eski hepimizin ortak noktası aynıdır. Hepimiz esnaf için buradayız. Biz sadece kurum temsilcileri değiliz, büyük bir aileyiz. Aynı hedefe yürürsek İzmir esnafının aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Göreve geldiğimiz günden bu yana yol arkadaşlarımla yürüdüm, hiçbir odamızı yalnız bırakmadım. Birlik kelimesinin tabelada değil, yüreğimizde hissettik. Güçlü Birlik, Güçlü Oda dedik. İmkanları sınırlı odalara nefes olduk. Oda başkanlarını sahipsiz bırakmadık. Projeler geliştirdik. Mesleki eğitim çalıştayı gerçekleştirdik.

“Her esnaf bir destandır”

Son olarak, her esnafın bir destan olduğunun altını çizen Başkan Ata, “Gençleri mesleklere yeniden özendirmek gerekir, dijitalleşmek gerekir. Bugün yalnızca oy istemiyorum yol arkadaşlığı istiyorum. Birlikte daha büyük işler başarmak için destek istiyorum. Daha yapacak çok işimiz var. Bunu tek başına başaramam. Buraya ben diyerek değil, biz diyerek geldim. Her esnaf bir destandır. Biz birbirimizin ışığını çoğaltacağız." ifadelerini kullandı.

İESOB 27. Olağan Genel Kurulu’na katılan isimler şu şekilde:

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel, Tuncay Özkan, Ümit Özlale, DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Mehmet Aybar Uygur, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP İzmir Milletvekili Taner Osmanağaoğlu, Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan