Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda sahasındaki ilk karşılaşmayı 1-0 kazanarak avantaj sağlayan Galatasaray, rövanş mücadelesinde İngiltere’de Liverpool’un konuğu olacak. Anfield’da oynanacak bu zorlu maç, sarı-kırmızılı ekibin Avrupa’daki yolculuğunu netleştirecek.

Galatasaray Liverpool'u yenerse...

Galatasaray için en rahat tablo galibiyet senaryosu. Sarı-kırmızılılar Anfield’da sahadan galip ayrılırsa, skor fark etmeksizin adını doğrudan çeyrek finale yazdırır. Bu sonuçla birlikte toplam skordaki üstünlük daha da artar ve Liverpool’un tur şansı tamamen sona erer.

Deplasmanda elde edilecek bir zafer, hem moral hem de Avrupa’daki prestij açısından önemli bir kazanım anlamına gelir. Galatasaray’ın turu geçmesi halinde çeyrek finalde karşılaşacağı rakip ise Paris Saint-Germain olacak. Bu eşleşme, Avrupa futbolunda dikkat çekici mücadelelerden birine sahne olabilir.

Maç berabere biterse...

Galatasaray açısından en kritik avantaj beraberlik ihtimali. Karşılaşmanın 0-0, 1-1, 2-2 ya da 3-3 gibi her türlü eşitlikle sonuçlanması, sarı-kırmızılıların tur atlaması için yeterli olacak. İlk maçta alınan 1-0’lık galibiyet sayesinde toplam skordaki üstünlük korunacak ve ekip doğrudan çeyrek finale yükselecek.

Liverpool kazanırsa...

Galatasaray rövanşta tek farklı yenilirse (1-0, 2-1, 3-2, 4-3 gibi) toplam skor eşitlenir. Deplasman golü uygulaması artık olmadığı için bu durumda karşılaşma uzatmalara taşınır. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen taraf penaltı atışlarıyla belirlenir. Bu tablo riskli olsa da Galatasaray için şansın sürdüğü bir senaryo anlamına gelir.

Ancak belirleyici nokta farkın iki gole çıkması. Sarı-kırmızılılar 2 veya daha fazla farklı mağlup olursa (2-0, 3-1, 4-2 gibi) toplam skorda geriye düşer ve turnuvaya veda eder. Bu nedenle mücadelede sadece sonuç değil, skor farkının kontrolü de kritik önem taşıyacak.