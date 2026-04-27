Şampiyonluk yarışında kritik bir viraj olan derbide alınan yenilgi, Fenerbahçe camiasında büyük bir sarsıntı yarattı. Geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçının son dakikasında yediği hatalı golün ardından, Galatasaray karşısında da gereksiz bir kırmızı kartla oyun dışında kalan Ederson Moraes, eleştirilerin bir numaralı hedefi haline geldi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı kulis bilgileri ve tecrübeli eldivenin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar, takımdan ayrılacağı yönündeki söylentileri daha da güçlendirdi. Peki, Fenerbahçe kalecisi Ederson kovuldu mu, son durum ne? İşte spor kamuoyunun merak ettiği o gelişmelerin yanıtları...

EDERSON KADRO DIŞI MI KALDI?

Mağlubiyetin faturasının kesildiği isimlerin başında gelen Ederson Moraes için yolun sonu göründü. Spor yazarı Sercan Hamzaoğlu'nun kulislerden aktardığı bilgilere göre yönetim kurulu, aldığı flaş bir kararla Brezilyalı kaleciyi kadro dışı bıraktı. Gereksiz bir kart görerek takımını 10 kişi bırakan tecrübeli file bekçisi, bu sorumsuz hareketi nedeniyle hem teknik heyetin hem de yönetimin büyük tepkisini çekti.

FENERBAHÇE EDERSON'U KOVDU MU?

Derbideki 3-0'lık hezimetin ardından taraftarların "günah keçisi" ilan ettiği Ederson'un takımdan tamamen gönderileceği yönündeki söylentiler de hız kazandı. Rizespor maçındaki puan kaybının üstüne derbideki kırmızı kart da eklenince taraftarın sabrı tamamen taştı. Ancak "Ederson kovuldu mu?" sorusuna sarı-lacivertli yönetimden henüz resmi bir yanıt gelmedi. Kulübün ilerleyen günlerde oyuncunun sözleşme durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

EDERSON ÖZÜR MESAJINDA NE DEDİ?

Karşılaşmanın 61. dakikasında oyundan atılan başarılı kaleci, maçın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Taraftarlardan ve takım arkadaşlarından özür dileyen Ederson, hakem kararlarına ise açıkça isyan etti. Brezilyalı file bekçisi, "Derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum" ifadelerini kullanarak hakem yönetimine tepki gösterdi.