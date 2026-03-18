Son Mühür - Futbolun en prestijli organizasyonlarından 2026 FIFA Dünya Kupası için önemli bir iş birliği açıklandı. FIFA ile YouTube arasında varılan anlaşma, turnuvanın dijital mecralarda daha kolay erişilebilir ve daha etkileşimli bir deneyim sunmasını amaçlıyor.

Bazı maçlar YouTube'tan yayınlanacak

Anlaşmaya göre resmi yayıncılar bazı maçları YouTube üzerinden canlı olarak yayınlayabilecek. Ayrıca platformda FIFA’nın kapsamlı arşivi de erişime açılacak. Futbolseverler, geçmiş Dünya Kupası karşılaşmalarını ve hafızalara kazınan anları YouTube’dan izleme imkânı bulacak.

Dijital etkileşim vurgusu

YouTube CEO’su Neal Mohan, yapılan anlaşmanın yalnızca bir yayın ortaklığı olmadığını belirterek küresel ölçekte yeni bir içerik programı hayata geçireceklerini açıkladı. Mohan, bu girişimle Dünya Kupası’nın dijital alandaki etkileşiminin ciddi biçimde artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Finansal boyut açıklanmadı

Anlaşmanın mali detaylarına dair taraflardan herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Buna karşın söz konusu iş birliği, 2026 Dünya Kupası’nı dijital erişim açısından tarihin en geniş kitlelerine ulaşan organizasyonlarından biri haline getirebilecek bir potansiyel taşıyor.