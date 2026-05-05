Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti Karabağlar Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, CHP’li meclis üyesi Kadir Dalgıç’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren bir video yayınladığını açıklayarak, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını aktardı.

Fırat Eroğlu: Ağıza alınmayacak hakaretler etti

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın konuya tepkisiz kaldığını iddia eden Cumhur İttifakı olarak konuyu protesto eden AK Partili Eroğlu, Kınay’ın meclise ara vermesi üzerine yaptığı açıklamada, “Maalesef az önce bu olaya şahitlik ettiniz, bir tane CHP'li meclis üyesi bundan üç dört gün önce ağıza alınmayacak şekilde yapay zekayla yapılan bir video ile paylaştı. Bu hakaretler içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ediliyor. Çok seviyesiz ve mesnetsiz paylaşımı yayıyor.” şeklinde konuştu.

“Öyle arsızlar ki ne olduklarını hatırlatmak zorunda kalıyoruz”

Son olarak, CHP’li Kadir Dalgıç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını aktaran AK Partili Eroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu arada gördünüz Helil Kınay kaçtı gitti, Karabağlar'ın acıklı hali budur. Öyle arsızlar ki ne olduklarını hatırlatmak zorunda kalıyoruz.”

Helil Kınay: Suç neredeyse hepimiz bunun karşısında dururuz

10 dakikalık aranın ardından meclise dönerek AK Parti Grubu’na yanıt veren Başkan Kınay ise “Meclis üyemizin adı zikredilerek meclise saygısız bir tutumla konuşmanın eleştirisini buraya koymak gerekir. Seçilmiş Cumhurbaşkanı’na hakaret kabul edilemez. Ancak buradaki kişilere de hakaret edilemez. Suç neredeyse hepimiz bunun karşısında dururuz.” dedi.