Son Mühür - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’a konuk olacak. Frankfurt Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak ve mücadelede İtalyan hakem Marco Guida görev yapacak. Guida’nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenirken, dördüncü hakem olarak Daniele Chiffi sahada olacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig’de üst üste 3. kez ve toplamda 25. kez şampiyon olan sarı-kırmızılı ekip, doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde etti. Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunun 36 takımlı yeni formatında yer alan ilk Türk takımı olma unvanını da kazandı.

Süper Lig’de ilk 5 maçını kazanarak sezona etkileyici bir başlangıç yapan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, güçlü rakibi Eintracht Frankfurt karşısında puan ya da puanlar alarak bu formunu Şampiyonlar Ligi’ne taşımayı hedefliyor. Alman temsilcisi ise geçen sezon Bundesliga’yı üçüncü sırada tamamlayarak doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde etti. Bu sezon Bundesliga’da geride kalan 3 haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Frankfurt, son maçında yaklaşık 30 dakika 10 kişi oynayan ve karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan Bayer Leverkusen’e 3-1 yenilerek sahadan mağlup ayrıldı.

Osimhen yer alacak mı?

Galatasaray'da sakatlığı süren Victor Osimhen'in, yarın oynanacak Eintracht Frankfurt karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği son kontrollerin ardından netlik kazanacak. FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan Osimhen, Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor’a karşı sahada yer alamamıştı.

Ayak bileğindeki gerilme ve kanama nedeniyle yoğun bir tedavi programı uygulanan yıldız oyuncunun, ağrılarının durumuna göre Frankfurt maçında forma giyip giymeyeceğine karar verilecek. Teknik direktör Okan Buruk ise planlamasını yaptı. Osimhen'in yetişememesi halinde, santrfor bölgesinde Barış Alper Yılmaz’ın görev alması, tam olarak hazır olmayan Mauro Icardi'nin ise yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak beklemesi öngörülüyor.

Galatasaray'ın UEFA listesinde bulunan oyuncular:

Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.