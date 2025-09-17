Son Mühür - CNN Portekiz, birkaç hafta önce Fenerbahçe ile Benfica'nın Şampiyonlar Ligi ön elemesini kaybeden ve sarı-lacivertli ekipten ayrılan Jose Mourinho'nun Benfica ile ön anlaşma sağladığını bildirdi.

Benfica'dan beklenmedik karar

