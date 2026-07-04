Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’de düzenlenen Salih Karcıoğlu 2. Uluslararası Resim Çalıştayı, 8 günlük yoğun programın ardından tamamlandı. Beyond Otel, Uluslararası Çağdaş Sanat Sergileri Organizasyonu ve Uluslararası Kültür Sanat Diyalogları Derneği paydaşlığında yapılan organizasyon, düzenlenen bir gala gecesiyle kapanışını gerçekleştirdi.

Küresel sanatçılar sertifikalarını aldı

Elçin Ünal ve Emel Atalay’ın küratörlüğünü üstlendiği etkinliğe 6 farklı ülkeden 24 sanatçı katıldı. Gala gecesinde, merhum Salih Karcıoğlu’nun oğlu Selçuk Karcıoğlu, kızı Pınar Karcıoğlu ve Otel Genel Müdürü Eşref Dinçer sanatçılara teşekkür sertifikalarını takdim etti.

Mısır, Finlandiya, Sırbistan, Cezayir, Romanya ve Türkiye'den katılan ressamlar sertifikalarını alırken, organizasyona katkı sağlayan küratörlere de plaket verildi. Karşılıklı plaket töreninin ardından etkinlik resmi olarak noktalandı.

Eserler bugün görücüye çıkıyor

Çalıştay boyunca 8 gün boyunca üretilen tüm tablolar, İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Sergi, bugün (4 Temmuz Cumartesi) saat 10.00'dan itibaren Alsancak Kızılay Caddesi'nde bulunan Beyond Otel'de kapılarını açtı. Uluslararası sanatçıların imzasını taşıyan eserler otel binasında ziyaret edilebilecek.



