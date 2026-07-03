Son Mühür / Foça Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis oturumu Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı başkanlığında toplandı. Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde tansiyon yükselirken AK Partili meclis üyesi Murat Yıldız ve Başkan Fıçı arasındaki karşılıklı atışma dikkatleri çekti.

“Koskoca belediye parayı ödeyemedik mi?”

AK Partili Meclis Üyesi Murat Yıldız, belediyede yaşanan mazot soruşturması ve belediye hesaplarına gelen haciz kararını sert bir dille eleştirerek şunları söyledi: “Belediyemizde geçen aylarda mazotla alakalı bir durum vardı. Savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Belediye çalışanı tutuklandı ama biz sadece bir kişinin tutuklanmasını değil bir ihmalin olduğunu gördük. Ben bir yerden telefon dahi alsam mali müşavirim bana bildiriyor.

Biz 13 ay hiç mi takip etmedik? Bu birime bakan arkadaşlar bu kadar mı sorumsuzlar? Antalya’da bu arabanın ne işi var diye sormamışlar mı? Çok komik belgeli bir haciz gelmiş. 33 bin 422 lira belediyemizin hesaplarına bloke konulmuş. Koskoca belediye olarak biz bu parayı ödeyemedik mi? Siz bize söyleseydiniz ben meclis üyesi arkadaşlarımı arar 2’şer bin lira verirdik. Belediyemizi de bu duruma sokmazdık.”

Yıldız’ın bu eleştirisine Başkan Saniye Bora Fıçı, “Murat Bey’i duydunuz… Ödemelerle ilgili meclis üyelerine mendil açıyoruz. Allah senden razı olsun” yanıtı verdi.

“9 arkadaşın size yakınlığı var…”

Tartışmanın boyutu, Yıldız’ın kaçak yapılarla ilgili hazırladığı 9 resmi belgeyi göstermesiyle daha da yükseldi. “Burada yaklaşık 9 resmi belge var. Hepsi CİMER ve kurulla alakalı yazılan, çizilen şeyler. Burada bir suç işlenmiş. Kaçak yapılar çıkmış. 9 dosyayı tek tek gezdim ve hiçbirine bir uygulama yapılmamış” iddiasında bulunan Yıldız, “Bazılarına belediye gidip ceza yazmış, zaten en iyi yaptığımız şey bu. 9 arkadaşın da size yakınlığı var. Bağarası ve Foça’da garibana ceza yazıyoruz, savcılığa veriyoruz da bu arkadaşlar neden verilmedi?” sorusunu yöneltti.

Bu itham üzerine sinirlenen Başkan Fıçı ise, “Tribüne oynayıp, yakınlığınız var diye tehdit edemezsin. Ne demek yakınlığım var? Kastınız ne?” dedi. Yıldız ise, “Tribüne oynamıyorum. Niye bağırıyorsunuz? Niye sinirleniyorsunuz? Kendinize gelin” sözleriyle karşılık verdi.

Tartışmanın hararetlenmesi üzerine Başkan Saniye Bora Fıçı salona seslenerek yayının ve mikrofonların kapatılmasını istedi. Fıçı, yüksek sesle şu ifadeleri kullandı: “Neden sinir olmayayım? Saygıyla sizi dinliyorum Siz, itham etmeye uğraşıyorsunuz. Kapatın mikrofonu. Yarım saat oldu. Yayını kapat, bağırırım, gayet de bağırırım. İtham edemezsiniz. Bir cevap bekleyeceksin. Sen savcılığa bildirmedin mi? Yaptığınız iş o zaten. Biz de hazırız. Bitirin lütfen. Sizi yarım saat dinlemeyeceğim. Bitirin lütfen! 10 bin 200 kişi beni seçti. Sizi isteselerdi sizi seçerlerdi. İtham edemezsin.”

Cumhur İttifakı salonu terk etti

Yaşanan bu yüksek gerilimli anların ardından Ak Parti ve MHP’li meclis üyeleri salonu terk etti. AK Partili Hüsnü Boztepe’nin meclisi terk etmemesi de dikkat çeken bir diğer detay oldu.

“Babamı tanımayan insanım”

AK Partili ve MHP’li meclis üyelerinin salonu terk etmesinin ardından yeniden söz alan Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, olayların arka planını ve iddialara şu sözlerle açıklık getirdi, “İtham edilmeyi. Yeterince gergin bir dönem yaşıyorum. Buna kimsenin hakkı yok. Burada muhalefet yapayım otları bahane ediyor. Kendi adımıza mücadele edeceğimiz alan zorlaştı ve doğal olarak insanın sinir sistemi bozuluyor. Konu ithama gelince orada değişir. Ben babamı tanımayan insanım. Birtan’ı ben mi işe aldım? Burada yıllardan beri çalışan biri” ifadelerine yer verdi.