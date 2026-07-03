Son Mühür- Foça Belediye Meclisi'nde yaşanan gerginlik İzmir siyasetinin gündemine oturdu. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yı meclis toplantısında antidemokratik bir tutum sergilemekle suçladı. Tartışmanın merkezinde ise kapatılan bir mikrofon ve kesilen canlı yayın var.

Saygılı, yaşananlara sert tepki gösterdi.

"Önce mikrofonu kapattı, sonra canlı yayını kesti"

İl Başkanı Bilal Saygılı'nın açıklamalarına göre olay, AK Parti Meclis Üyesi Murat Yıldız'ın Foça’yı ilgilendiren konuları meclis gündemine taşıdığı sırada yaşandı. Saygılı, Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın müdahale ederek Yıldız'ın konuşmasını engellediğini iddia etti.

Fıçı'nın önce meclis üyesinin mikrofonunu kapattırdığını belirten Saygılı, hemen ardından belediyenin sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınının da kesilmesi talimatını verdiğini söyledi. Amaç halkın gerçeği öğrenmesini engellemekti. Saygılı, bu hamleyi sert sözlerle eleştirdi.

"Muhalefet görevimizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

CHP'yi "dilinden demokrasiyi düşürmemekle" eleştiren AK Parti İzmir İl Başkanı, bu olayın ardından geri adım atmayacaklarını ilan etti. Ne Foça'da ne de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde sessiz kalmayacaklarını belirten Saygılı, seçmenden aldıkları denetim yetkisini sonuna kadar kullanacaklarını vurguladı.

Siyaset arenasındaki bu gerilimin ardından, gözler Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın iddialara vereceği yanıta çevrildi.