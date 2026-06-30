Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Foça Belediyesi, ilçenin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan eğitimci, yazar, şair ve gazeteci Hüseyin Yurttaş'ın adını taşıyan yeni bir kültür merkezini ilçeye kazandırdı. Yurttaş’ın kendi eserleri ve kişisel kütüphanesinden bağışladığı binlerce kitaptan oluşan özel kitaplık, Atatürk Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen resmi törenle açıldı. Açılış, İzmir ve Foça edebiyat dünyasını bir araya getirdi.

Edebiyat dünyasının önemli isimleri tören için Foça'daydı

Kültür merkezinin açılış törenine Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, belediye meclis üyeleri, şair ve yazarlar Hidayet Karakuş ile Ahmet Önel katıldı. Yerel tarih araştırmacısı Sebahattin Karaca, Foça Kitap Kulübü Başkanı Alptekin Aydın ve çok sayıda kitapsever de salondaki yerini aldı.

Törende söz alan yazar Hidayet Karakuş, Dönemeç dergisinde uzun yıllar birlikte mesai tükettikleri Hüseyin Yurttaş ile olan dostluklarına değindi. Kitapların insan hayatındaki dönüştürücü gücüne vurgu yapan Karakuş, "Bu kitaplık Foçalıların aydınlığına aydınlık katacaktır" diye konuştu.

3 bin 64 kitaplık değerli koleksiyon

Kürsüye çıkan Hüseyin Yurttaş ise zorluklara rağmen yazma ve okuma tutkusundan hiç vazgeçmediğini dile getirdi. Kitaplığın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden usta yazar, açılış sonrasında okurları için kitaplarını imzaladı.

Kütüphane raflarında titizlikle sergilenen koleksiyon sıradan bir seçki değil. Kitaplıkta, büyük bölümü Yurttaş’ın kendi kaleme aldığı eserler ile Türkiye’nin önde gelen yazar ve şairlerinin kendisine imzalayarak hediye ettiği toplam 3 bin 64 kitap yer alıyor. Merkeze gelen ziyaretçiler, kitapların yanı sıra usta kalemin kariyeri boyunca layık görüldüğü plaket ve ödülleri de yakından inceleyebilecek.

"Sanatçılarımıza özel köşeler yaratacağız"

Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Foça’nın sanatçılar ve yazarlar konusunda son derece avantajlı bir kent olduğunu belirtti. Birçok değerli ismin yaşamak için Foça'yı seçtiğini hatırlatan Fıçı, belediyenin kültürel vizyonuna dair ipuçları verdi.

Başkan Fıçı, açılıştaki konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Kurslar dolayısıyla biraz zaman alsa da sonunda bu kitaplığı açma şerefine nail oldum. Bütün şair, yazar ve sanatçılarımız için kendilerine ayırabileceğimiz birer köşe yaratmayı istiyor ve umut ediyorum. Kitaplarını bağışladığı için sevgili öğretmenimiz, yazar şair Hüseyin Yurttaş ve eşine çok teşekkür ediyorum."

Kurdela kesiminin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar kitaplığı gezerek incelemelerde bulundu. Yeni açılan bu alan, araştırmacılar ve edebiyat meraklıları için şimdiden önemli bir uğrak noktası olmaya aday görünüyor.



