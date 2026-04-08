Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Alkan, son yıllarda estetik operasyonlara olan ilginin artışında değişen sosyal yaşam dinamiklerinin belirleyici olduğunu ifade etti. Evlilik yaşının yükselmesi, boşanma oranlarındaki artış ve sosyal medyanın yarattığı görünüm baskısının, bireylerin dış görünüşlerine daha fazla önem vermesine yol açtığını belirten Alkan, estetik uygulamaların artık yalnızca fiziksel değil, sosyal bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

Flört süreleri uzadı, görünüm kaygısı arttı

Günümüzde ilişkilerin yapısının değiştiğine dikkat çeken Alkan, uzun süren flört dönemlerinin bireylerde sürekli iyi görünme isteğini artırdığını dile getirdi. Geçmişte evlilik sonrası dış görünüş baskısının daha sınırlı olduğunu ifade eden Alkan, bugün ise sosyal çevre ve dijital platformların etkisiyle bu durumun tersine döndüğünü kaydetti.

Sosyal medya gerçeklik algısını etkiliyor

Sosyal medya platformlarında paylaşılan filtreli ve düzenlenmiş görüntülerin, bireylerin kendi görünümlerini sorgulamasına neden olduğunu belirten Alkan, özellikle gençler arasında bu etkinin daha belirgin olduğunu söyledi. Yapay zeka destekli düzenlemeler ve filtrelerin kusursuz yüz algısını güçlendirdiğini vurgulayan Alkan, bunun estetik işlemlere yönelimi artırdığını ifade etti.

“20-30 yaş gençleşme” iddiaları gerçekçi değil

Ameliyatsız yöntemlerle ileri düzey gençleşme vaatlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Alkan, mevcut tıbbi imkanlarla bir kişinin en fazla 10-15 yıl daha genç görünebileceğini söyledi. Bu süreçte genellikle cerrahi müdahaleler ya da cilt yenileme uygulamalarının devreye girdiğini aktaran Alkan, gerçekçi beklentilerin önemine dikkat çekti.

Cilt yenileme uygulamaları öne çıkıyor

Kimyasal peeling ve fraksiyonel lazer gibi yöntemlere değinen Alkan, bu uygulamaların cildin üst tabakasını kontrollü şekilde yenileyerek daha canlı bir görünüm sağladığını ifade etti. Söz konusu işlemlerin kolajen üretimini desteklediğini ve cilt kalitesini artırdığını belirtti.

Doğal görünüm talebi artıyor

Burun estetiği özelinde de değerlendirmelerde bulunan Alkan, son yıllarda tek tip yüz anlayışının yerini daha doğal ve kişiye özgü sonuçlara bıraktığını söyledi. Bireylerin artık ünlülere benzemekten ziyade kendi yüz hatlarına uygun, sağlıklı ve doğal bir görünüm talep ettiğini vurgulayan Alkan, estetik müdahalelerde fonksiyonel özelliklerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Alkan, özellikle burun estetiğinde yalnızca estetik görünümün değil, nefes alma fonksiyonunun korunmasının da öncelikli olduğunu sözlerine ekledi.