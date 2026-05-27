Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, siyaset gündemine bomba gibi düşecek sıra dışı bir protestoya sahne oldu. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası parti genel başkanlığı koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’nun oturmasıyla birlikte, genel merkez binasında hareketli saatler başladı.

Yeni yönetimin tasarruf tedbirleri kapsamında belediyelerden geri çekilen lüks makam araçları, ibretlik bir şekilde sergilenerek satışa çıkarıldı. Ana binanın giriş merdivenleri önüne çekilen siyah renkli iki lüks minibüsün camlarındaki ibareler ise oldukça dikkat çekici.

Camlara "Haram Araç" yazısı yapıştırıldı

Genel merkezin tam giriş noktasına park edilen minibüslerin ön camlarına büyük puntolarla yazılmış sert mesajlar asıldı. Araçların kime ait olduğunu ve neden satışa çıkarıldığını açıkça ilan eden bu notlar, partiye gelenlerin odak noktası oldu.

Minibüslerden birinin camında, "'Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç" ifadesi yer alıyor. Hemen yanındaki diğer lüks minibüsün camına ise "Müteahhit Aziz'den satılık haram araç" notu iliştirildi.

Sert ve net mesajlar dikkat çekerken Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve gelişiyle hız kazanan parti içi lüks tüketime yönelik bu hamle genel merkezde geniş yankı uyandırdı.

Plakalara isimleri yazıldı

Parti yönetimi lüks araçların eski kullanıcılarını gizleme gereği duymadı. Minibüslerin resmi plakalarının üzerine, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin yazılı olduğu kartonlar yapıştırıldı.

Araçlardan birinin plaka bölümünde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a atıfla "Ö. Yalım" yazısı göze çarparken diğer lüks aracın plakasında ise "A.İ. Aktaş" ismi yer alıyor. CHP, yerel yönetimlerde şatafat ve israfa geçit vermeyeceğini bu agresif sergiyle net biçimde ortaya koydu.

Minibüslerin kısa süre içinde ihale yoluyla satılması bekleniyor.

