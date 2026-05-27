İstanbul Güngören’de 14 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak hayattan koparılan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, geride dinmeyen bir anne acısı bıraktı. Kurban Bayramı’nın ilk gününde oğlunun kabrine koşan acılı anne Gülhan Ünlü, mezar başında gözyaşlarına boğuldu. Adalet sistemindeki yaş indirimlerine isyan eden anne, "Oğlum toprakta, katili ise cezaevinde çürüsün" sözleriyle feryat etti.

15 yıl cezanın yatarı sadece 5 yıl

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde geçtiğimiz 14 Ocak'ta meydana gelen trajik olayda, Atlas Çağlayan sokak ortasında vahşice katledilmişti. Bayram sabahı evladının mezarı başında dualar okuyan Gülhan Ünlü, hukuki sürecin işleyişine dair çarpıcı detaylar paylaştı. Katil zanlısının yaşının küçük olmasının cezayı kuşa çevirdiğini belirten acılı anne, kanunların yetersizliğinden dert yandı.

Ünlü, sistemin boşluklarını şu sözlerle eleştirdi:

"Katilin yaşı maalesef 14 görünüyor. 15 yaşına girmesine 3 ay kaldığı için çocuk haklarına göre yargılanıyor. Alabileceği en yüksek ceza 15 yıl. Bu cezanın da yatarı indirimlerle birlikte maalesef sadece 5 yılı buluyor. Belli bir kısmı kapalıda, kalanı açık cezaevinde geçecek. Bunu adalet olarak kabul edemeyiz. Bu katile ödül, bize ise ömür boyu cezadır."

İçimiz yanıyor. Aile adeta her gün yeniden ölüyor.

"Cebine o bıçağı alıp öldürmek için yola çıkmış"

Ailenin en büyük talebi, cinayetin işleniş biçimi göz önüne alınarak sanığın bir yetişkin gibi yargılanması. Katil zanlısının olayı gayet soğukkanlı ve bilerek gerçekleştirdiğini savunan anne Ünlü, eylemin planlı olduğunu ileri sürdü. Zanlının evden çıkarken cinayeti kafasına koyduğunu iddia etti.

Gözü yaşlı anne, adalet beklentisini şu sözlerle haykırdı:

"O bıçağı cebine koyup yola çıktığında, hedefi zaten oğlumu katletmekti. Her şeyi gayet bilinçli, aklı başında yaptı. İddianame toplamda 21 yıl 7 aydan açıldı. Cinayetin yanı sıra tehdit ve suç aleti taşımaktan da cezaları var. İndirim falan istemiyoruz; iddianamedeki gibi o 21 yıl 7 ayı parmaklıklar ardında son gününe kadar yatsın, orada sürünsün."

İlk duruşma 9 Haziran’da

Atlas’sız ikinci bayramlarını geçirdiklerini ve özlemin her geçen gün katlanarak büyüdüğünü ifade eden Gülhan Ünlü, kamuoyunun desteğiyle ayakta durduklarını gizlemedi. Davanın ilk duruşması 9 Haziran tarihinde görülecek. Ancak ailenin öfkesi sadece tetiği çeken, bıçağı saplayan çocuğa karşı değil.

Olayın arkasında karanlık odakların olduğunu savunan anne Ünlü, "Sadece eylemi yapan mı katil? Onun yanında duran, onu dolduruşa getiren diğer dört azmettirici için şu ana kadar hiçbir işlem yapılmadı. Mücadelemiz sadece tetikçiyle değil, o azmettiricilerin de cezaevine girdiği gün gerçek adalete kavuşacağız" diyerek hukuki savaşın peşini bırakmayacaklarını ilan etti.

